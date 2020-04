Jeden z największych europejskich rockowych festiwali odbędzie się w wersji wirtualnej

Download to jeden z najpopularniejszych festiwali muzycznych w całej europie. Brytyjska impreza co roku przyciąga setki tysięcy fanów ciężkiej muzyki, które przez 3 dni bawią się przy najlepszych rockowych i metalowych zespołach na świecie. W tym roku, gwiazdami imprezy miały być grupy KISS, Iron Maiden i System Of A Down, więc fani byli zrozpaczeni informacją o odwołaniu Download.

Download Festival 2020 odbędzie się w wersji wirtualnej

Na szczęście organizatorzy postanowili wypełnić festiwalową dziurę, przenosząc Download do internetu. W oficjalnym oświadczeniu dowiadujemy się, że występy niektórych zespołów będą streamowane przez internet na YouTubie, Facebooku, Instagramie i Twitterze festiwalu w tych samych dniach, gdy miał się odbyć "rzeczywisty" Download.

Niestety, na razie nie znamy artystów, którzy wystąpią w internetowej wersji Download. Organizatorzy zapowiedzieli, że postarają się przekonać do wirtualnych występów jak najwięcej zespołów, które miały wystąpić podczas tegorocznej edycji festiwalu.

W trakcie tych dni, organizatorzy będą udostępniali na swoich mediach społecznościowych występy muzyczne trwające około 2-3 godzin, wywiady, wcześniej niepublikowane nagrania z koncertów i inne smaczki dla fanów. W oficjalnym oświadczeniu możemy również przeczytać, że organizatorzy Download zachęcają do zostania w domach i rozłożenie namiotów oraz flag w swoich ogrodach.

Artystów występujących w trakcie wirtualnej wersji Download poznamy już niedługo. Transmisje z "koncertów" odbędą się w dniach 12-14 czerwca 2020 roku.