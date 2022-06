Jeff Beck i Johnny Deep chętnie razem muzykują i w końcu podzielili się szczegółami nadchodzącego, wspólnego albumu, nad którym pracują przez ostatnie lata. Na krążku głównie pojawią się covery, ale też nie zabraknie premierowych utworów. Panowie właśnie podzielili się pierwszym singlem "This Is A Song For Miss Hedy Lamarr".

Jeff Beck i Johnny Depp zapowiadają wspólny album. Posłuchajcie piosenki "This Is A Song For Miss Hedy Lamarr" [WIDEO]

15 lipca pojawi się album zatytułowany "18" i znajdziemy na nim 11 coverów m.in. piosenek The Velvet Underground, Killing Joke, Johna Lennona oraz 2 utwory napisane przez Deppa. Na pierwszy ogień poszedł kawałek "This Is A Song For Miss Hedy Lamarr", do którego nagrano koncertowy teledysk.

Oglądaj

Nowa piosenka na pewno odnosi się do życia Deppa, do negatywnych aspektów związanych ze sławą. Hedy Lamarr była austriacko-amerykańską aktorką popularną w latach 30. i 40. Była również wynalazczynią, która opatentowała FHSS - metodę rozpraszania widma w systemach szerokopasmowych.

Sprawdźcie, jakie jeszcze utwory pojawią się na nadchodzącej płycie "18".

Jeff Beck & Johnny Depp "18": Tracklista