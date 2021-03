Jerry Cantrell z Alice in Chains zapowiada pierwszą od niemal 20 lat płytę

Gitarzysta Alice In Chains, Jerry Cantrell zakończył właśnie pracę nad swoim nowym solowym albumem. Będzie to jego pierwszy autorski longplay od 2002 roku. Wówczas wydał płytę "Degradation Trip", na której gościnnie pojawił się Greg Puciato z The Dillinger Escape Plan.

Jerry Cantrell z Alice in Chains zapowiada płytę solową

Muzyk ogłosił dobrą nowinę swoim fanom na Instagramie. Na portalu społecznościowym pojawiło się zdjęcie z Puciato, producentem Joe Barresim i inżynierem dźwięku Paulem Figiem.

Artysta napisał pod zdjęciem:

Skończyłem dziś wieczorem nagrywanie mojego albumu. Minął rok, od kiedy zaczęliśmy go robić. Cóż to była za szalona podróż... zresztą zawsze jest. Nie mogę się doczekać, aż uwolnimy ten krążek i wypełni on Wasze uszy.

Cantrell wspominał o swoich planach wydawniczych już w zeszłym roku podczas ceremonii MusicCares Person Of The Year w rozmowie z People TV:

Kiedy jestem z Alice In Chains, jestem z Alice In Chains, a to zajmuje większość mojego czasu. W tym roku weźmiemy trochę wolnego, więc jeśli podobała ci się jakaś moja solowa praca lub to, co robię z Alice In Chains, jestem pewien, że niektóre z nowych rzeczy też mogą ci się spodobać.

Cantrell wydał swój pierwszy solowy album "Boggy Depot" w 1998 roku. Zagrał na nim między innymi basista Rex Brown oraz Les Claypool.