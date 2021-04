W ramach programu "Kultura bez maski" w TVP Łódź wyemitowano wywiad z wokalistą grupy Łydka Grubasa oraz pokazano fragment koncertu kapeli na Pol'and'Rock Festival. Okazało się, że nie zapytano organizatora imprezy o możliwość użycia materiałów zarejestrowanych na festiwalu i zamazano logo Kręcioła tv. Sprawa oburzyła Jurka Owsiaka i zespół Łydka Grubasa.

Jerzy Owsiak krytykuje TVP za materiał o Łydce Grubasa: "Kłamiecie, manipulujecie, robicie to niestarannie"

Owsiak nie zostawił suchej nitki na TVP Łódź. W specjalnym wpisie na Facebooku napisał, że nie będzie podawać telewizji do sądu, ale postanowił dokładnie opowiedzieć, co go tak oburzyło w reportażu TVP:

Materiał jest po chamie, bez żadnego pytania o zgodę (dalibyśmy), w złej jakości (od nas dostaliby dobrą) z naszego Festiwalu Pol'and'Rock Festival, który jak każdy materiał ma swój logotyp Kręciołatv. Logotyp, nie uwierzycie, w sposób idiotyczny, co widać na załączonym obrazku, po chamie i niestarannie jest zamazany. I nie dość, że wymazany logotyp, to państwowo-telewizyjny analfabeta napisał „rapapra” zamiast „rapapara”, a zamiast Pol’and’Rock napisał POLANDROK. Nie wierzę, nawet mnie jest trudno w to uwierzyć! Co za gamonie.

Jerzy Owsiak stwierdził, że materiał świadczy o nieprofesjonalnej postawie stacji:

Nigdy, przenigdy, obecna TVP nie zagości na żadnej naszej imprezie, jeśli nie potrafi uprawiać rzetelnego dziennikarstwa nawet w tak podstawowych sprawach. Kłamiecie, manipulujecie, robicie to niestarannie i gdybym jeszcze raz powołał się na czasy PRL-u, gdzie napisy „TVP łże” były obecne w całej Polsce, mógłbym Was porównać tylko do agencji sowieckiej TASS.

Przeczytajcie cały wpis Owsiaka:

Do sprawy ustosunkował się również sam zespół, który na swoich social mediach wyznał, że rozmazywanie logotypów i nie pytanie się autora nagrań o pozwolenie to żenująca sytuacja:

Ale oczywiście Jurek Owsiak ma rację - adresujemy to do wydawców materiału odpowiedzialnych za emisję antenową - rozmazywanie „nieprawomyślnych” logosów, podbieranie materiału, nawet jeśli powodowane brakiem wiedzy o tym, że trzeba zapytać autora, walenie turbo – literówek to, po ludzku mówiąc, ŻENUA! Zwłaszcza te wycinanie logo to słabizna aż trzeszczy, szczególnie po akcji z wyżynaniem serduszek WOŚP w „Wiadomościach”. Babole w opisie, cóż, świadczą o poziomie profesjonalizmu i dają dużo do myślenia w kwestii zatrudniania osób spod hasła „coś tam robi, nie fika, i styka”.

Zespół nie autoryzował tego materiału i na jego prośbę TVP usunęło materiał. Przeczytajcie cały wpis Łydki Grubasa: