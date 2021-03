Jest wniosek o przeszukanie mieszkania Nergala. Prokuratura chce zabezpieczyć komputer i telefon muzyka

Do gdańskiego sądu wpłynął wniosek prokuratury o przeszukanie mieszkania Adama Nergala Darskiego. Chodzi o zabezpieczenie materiałów dowodowych w sprawie.

Wojna Nergala z polskim wymiarem sprawiedliwości nabiera tempa. Muzyk stracił cierpliwość, kiedy do sądu trafiło kolejne oskarżenie dotyczące obrazy uczuć religijnych, którego miał się dopuścić. Artysta stworzył fundusz Ordo Blasfemia, który ma chronić twórców przed cenzurą i pozwalać im na wolność wypowiedzi. Nergalowi w bardzo krótkim czasie udało się zebrać ogromną kwotę. Akcję wsparły już prawie 2 tysiące darczyńców. Na koncie Ordo Blasfemia jest aktualnie ponad 35 tysięcy funtów - niemal 190 tysięcy złotych.

Prokuratura chce przeszukania mieszkania Nergala

Jednak obraza uczuć religijnych to niejedyny powód wizyt Nergala w sądzie. W 2016 roku otworzono sprawę dotyczącą materiałów promujących trasę koncertową Behemoth "Rzeczpospolita Niewierna". Zawarta w nich grafika przedstawiała białego orła bez korony, gdzie zamiast niej umieszczono rogi. Orzeł był otoczony wężami, czaszkami, znajdował się tam też odwrócony krzyż. Czerwone tło na grafice i cała jej stylistyka nawiązywała do polskiego godła.

Jak podaje PAP, w toku śledztwa uzyskano opinie dwóch biegłych z zakresu heraldyki oraz historii i ikonografii, z których wynika, że w grafice celowo zniekształcono wzór godła RP celem nadania mu treści ideowo całkowicie różnej od historyczno-państwowej - wprowadzono do niego elementy i symbole kojarzone jako satanistyczne i antychrześcijańskie.

Mimo to w 2018 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku uniewinnił Adama Darskiego oraz pozostałych oskarżonych - autora grafiki oraz prowadzącego stronę internetową zespołu. Prokuratura wniosła apelację od wyroku, a Sąd Apelacyjny skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Drugi proces rozpoczął się w lipcu 2020 roku. Nergal nie przyznał się do winy i odmówił składania zeznań.

W czwartek 4 marca odbyła się kolejna rozprawa w drugim procesie. Prokurator Michał Kroplewski z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku złożył nowy wniosek dowodowy. Mężczyzna chce przeszukania mieszkania Adama Darskiego oraz autora grafiki promującej koncerty Behemoth w 2016 roku. Jak cytuje wniosek Sąd Okręgowy w Gdańsku, przeszukanie ma się odbyć:

W celu zabezpieczenia całości sprzętu informatycznego w tym telefonów, komputerów i innych elektronicznych nośników danych. Po zabezpieczeniu tych urządzeń prokurator wnioskuje o powołanie biegłego z zakresu informatyki w celu zabezpieczenia informacji mailowych przesyłanych między oskarżonymi między 18 stycznia i 8 lutego 2016 r. na okoliczność ustalenia, że zamiarem oskarżonych było znieważenie godła RP poprzez jego przedstawienie jako demona.

Sąd nie rozpatrzył jeszcze wniosku prokuratora. Jak skomentował sprawę w rozmowie z PAP obrońca oskarżonych, Jacek Potulski:

Wniosek prokuratora odbieram jako kolejną próbę nękania Adama Darskiego. Mamy też tu do czynienia z wyabstrahowaniem od rzeczywistości - wiadomo przecież, że ludzie zmieniają często sprzęt komputerowy i telefony, a mowa jest o dokumentach sprzed kilku lat.

Za publiczne znieważenie polskiego godła grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub roku więzienia.