Jinjer prezentuje drugi singiel z nadchodzącej płyty. Jak brzmi "Mediator"? [WIDEO]

Jinjer to ukraiński metalowy zespół założony w 2009 roku. Muzycy łączą death metal, nu metal i rock progresywny, a na czele kapeli stoi charyzmatyczna wokalistka Tatiana Shmailyuk. Zespół zyskał uznanie po tym, gdy kijowska wytwórnia wyróżniła muzyków za najlepszy występ metalowy.

Pierwszy singiel zespołu "Vortex" odsłuchiwany/ oglądany był już ponad 2,5 miliona razy na różnych platformach. Grupa wydała właśnie swój drugi singiel "Mediator", do którego powstał również teledysk.

Z biegiem lat często zdajemy sobie sprawę, że otaczający nas świat jest daleki od tego, czego oczekiwaliśmy. Oczami dziecka wszystko wydawało się o wiele bardziej kolorowe, lepsze i optymistyczne, prawda? Kiedy wszystko potoczyło się źle? Kiedy to wszystko stało się takie szare? Czy to naprawdę wina świata? Albo po prostu uganiamy się za niewłaściwymi celami… niewłaściwymi karierami, ambicjami i osiągnięciami, zamiast przyjąć jedną ważną prawdę… Parafrazując Johna Lennona, jeśli goni się za czymś innym niż szczęście, to nie rozumie się życia w ogóle.