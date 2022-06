Joanna Kołaczkowska w nowym klipie Nocnego Kochanka. Posłuchaj "O Jeden Most Za Daleko" [WIDEO]

Po premierze "Cudzesów" i "Wampira" Nocny Kochanek opublikował trzeci singiel i teledysk z nadchodzącego studyjnego albumu. Posłuchajcie, jak brzmi tytułowy utwór "O Jeden Most Za Daleko", w którym wystąpiła gościnnie Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi.

Nowa piosenka Nocnego Kochanka przestrzega przed tym, co może się stać, kiedy uczestnicy zakrapianej imprezy pójdą... o jeden most za daleko. Sytuację obrazuje wakacyjny teledysk z gościnnym udziałem Joanny Kołaczkowskiej z kabaretu Hrabi. To nie pierwsza współpraca aktorki z Nocnym Kochankiem. Na debiutanckiej płycie zespołu słyszymy głos Kołaczkowskiej w utworze "Andżeju...".

Zobaczcie zatem, jak skończyła się zakrapiana impreza Nocnego Kochanka w utworze "O Jeden Most Za Daleko":

Płyta "O Jeden Most za Daleko" ukaże się 23 września 2022 roku. Album będzie dostępny do nabycia w preorderze od poniedziałku 27 czerwca o godzinie 14:00 za pośrednictwem strony sklep.nocnykochanek.pl oraz w sklepie dystrybutora – Mystic Production.

Czego należy się spodziewać po piosence "O Jeden Most za Daleko”? Zespół twierdzi, że na płycie znajdziemy szeroki przekrój muzyki rockowo-metalowej - od akustycznych rockowych klimatów w stylu Boston, przez rock and rolla à la Van Halen, heavymetalową klasykę rodem z płyt Iron Maiden i Judas Priest, po bardziej agresywne granie spod znaku Iced Earth czy Metalliki. Tematyka tekstów na albumie pozostaje typowa dla Nocnego Kochanka: miłość. Nie zabrakło także eksperymentów, zaskakujący dla słuchaczy może być szczególnie "Numer z Banjo”, w którym pierwsze skrzypce gra… banjo.