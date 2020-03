Niestety 26 marca 2020 do szpitala trafił 73-letni John Prine. U muzyka folk i country pojawiły się objawy COVID-19.

John Prine trafił do szpitala z objawami COVID-19. Jego stan jest krytyczny

O sytuacji artysty poinformowała jego rodzina za pośrednictwem social mediów artysty wyznając, że Prine został zaintubowany 28 marca 2020 i jego sytuacja jest krytyczna:

" Bardzo ciężko nam przekazać tę informację. Tyle osób kochało i wspierało Johna przez tyle lat, dlatego postanowiliśmy Was poinformować o jego stanie, byście mogli jeszcze mocniej go wesprzeć. Musicie wiedzieć, że bardzo Was kochamy i John również. "

John Prine ma na swoim koncie 3 statuetki Grammy, włącznie z nagrodą Grammy Lifetime Achievement Award za wkład w rozwój muzyki. Ostatni album zatytułowany "The Tree of Forgiveness" został wydany w 2018 roku. Rok później muzyk dołączył do Songwriters Hall of Fame, gdzie zostają wyróżnieni wybitni autorzy tekstów piosenek.

