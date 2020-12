Jon Bon Jovi nagrał rockowe covery w świątecznym stylu. Oto nowe wersje hitów Presleya i Toma Petty'ego

Jon Bon Jovi w tym roku postanowił uczcić święta Bożego Narodzenia dawką nowej muzyki. Chociaż nie aż tak nowej, bo artysta wziął na warsztat znane przeboje rockowych artystów i wykonał je po swojemu, w jeszcze bardziej świątecznym stylu.

Jon Bon Jovi w świątecznych coverach Elvisa Presleya i Toma Petty'ego

Kto z jakichś powodów nie lubi słuchać kolęd, a chce pozostać w muzycznym, świątecznym klimacie, nie musi się przejmować. W sieci roi się od lekkich piosenek świątecznych, a nawet znanych przebojów przerobionych w taki sposób, aby przypominały nam o tym wyjątkowym czasie. Do wachlarza opcji dołączyły propozycje od Jona Bon Joviego.

Muzyk opublikował nową świąteczną kolekcję coverów, która zawiera interpretacje przebojów Toma Petty'ego and the Heartbreakers, Elvisa Presleya oraz The Pogues.

"A Jon Bon Jovi Christmas". Kolekcja świątecznych rockowych coverów

Kolekcja zatytułowana "A Jon Bon Jovi Christmas" jest dostępna na większości znanych platformach streamingowych. Muzyk zaprezentował fanom własną wersję utworu z 1992 roku "Christmas All Over Again" Toma Petty'ego and the Heartbreakers, do którego dodał radosną gitarę akustyczną, skrzypce i fortepian.

Kolejny utwór wykonany przez Jona Bon Joviego to ballada, którą spopularyzował Elvis Presley w okolicach 1971 roku. Utwór "If I Get Home on Christmas Day" to numer o tęsknocie za ukochaną osobą, która nie może wrócić do domu na święta.

Ostatni cover Bon Joviego "Fairytale of New York" należy do repertuaru zespołu The Pogues. Wszystkich kompozycji możecie posłuchać poniżej: