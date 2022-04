Jon Bon Jovi powoli traci głos. Zobaczcie straszne nagrania z jego koncertu [WIDEO]

Jon Bon Jovi miał problem z zaśpiewaniem hitu [WIDEO]

Niektórzy postanawiają samemu skrócić sobie karierę poprzez zły tryb życia (patrz Vince Neil z Motley Crue), inni zaś po prostu nie są w stanie wygrać z czasem. Jon Bon Jovi trafia chyba do tej drugiej kategorii, aczkolwiek wokalistę i tak zaliczamy raczej do tych, którzy nie wylewają za kołnierz.

Niezależnie od tego, jaki jest prawdziwy powód takiej sytuacji, to trzeba powiedzieć sobie szczerze - Bon Jovi po prostu się starzeje. Jak słyszymy na nagraniach z jego ostatniego koncertu w Raleigh w Północnej Karolinie, wokalista jakby... zapomniał jak się śpiewa. Jedno to jest stracić "zasięg" głosu i mieć problem z wyższymi partami - inne to kompletnie fałszować.

Zresztą nawet patrząc na reakcję członków zespołu widać, że nie mają pojęcia co się dzieje. Zobaczcie "Wanted Dead or Alive" w wykonaniu Jona Bon Joviego:

Trudno sobie wyobrazić, by profesjonalny wokalista, będący w trasie przez jakieś 40 lat nagle zapomniał, jak się śpiewa i nie słyszał tego, że fałszuje. Nie wylał za kołnierz? Miał problemy z odsłuchem i nie słyszał samego siebie? Zniszczył sobie gardło na wcześniejszych występach i próbował wyjść z tego z twarzą?

Niezależnie od tego, jaki jest ten powód, to życzymy Bon Joviemu jak najszybszego powrotu do optymalnej formy.