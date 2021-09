Muzyk Queens of the Stone Age od kilku lat toczy batalię sądową ze swoją byłą żoną. Teraz Josh Homme ma zakaz zbliżania się do swojej nastoletniej córki.

Josh Homme z Queens of the Stone Age rozwiódł się ze swoją żoną, Brody Dalle z kapeli The Distillers w 2019 roku po 14 latach małżeństwa. Od tamtego momentu para toczy batalię sądową, w którą teraz zostały wplątane dzieci. Jak podaje muzyka.interia.pl, lider QOTSA dostał zakaz zbliżania się do swojej 15-letniej córki. Wniosek złożyła nastolatka, która również chciała, by ojciec nie zbliżał się do jej 2 braci, jednak sąd odrzucił dokument, bo jako osoba niepełnoletnia nie może o to wnioskować.

Josh Homme ma poważne problemy. Dostał zakaz zbliżania się do córki

Nastoletnia córka frontmana QOTSA oskarżyła ojca o psychiczne oraz fizyczne znęcanie się nad rodziną. Miało dochodzić do rękoczynów, co więcej Josh Homme miał nadużywać alkoholu, prowadzić w stanie nietrzeźwości oraz grozić partnerowi Brody Dalle. Jak cytuje muzyka.interia.pl:

Moi bracia i ja boimy się naszego ojca. Boimy się, że może zabić naszą matkę lub jej chłopaka. Boimy się, że będzie nas bił lub znęcał się nad nami emocjonalnie. Chcemy, żeby to się skończyło.

Prawniczka lidera QOTSA, Susan E. Wiesner, twierdzi, że wniosek złożyła matka dzieci, o czym ma świadczyć jej charakter pisma w dokumentach. Dalle miałaby to zrobić, by się zemścić na byłym mężu. Josh Homme nie przyznaje się do postawionych mu zarzutów.

Josh Homme i Brody Dalle pobrali się w 2005 roku, mają trójkę dzieci - córkę Camillę i dwójkę młodszych synów Orrina oraz Wolfa. To Dalle pierwsza złożyła wniosek o separację z powodu uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Homme wybrał się na odwyk, ale mimo to, para się rozstała.