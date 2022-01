Judas Priest rozstał się z gitarzystą: "Czuję się tym bardzo zawiedziony"

Judas Priest wróci na scenę już 4 marca 2022 w ramach trasy ''50 Heavy Metal Years. Okazuje się jednak, że na nadchodzących koncertach zabraknie Andy'ego Sneapa, który od wielu lat towarzyszył kapeli na trasach. Dlaczego Judas Priest nie będzie koncertować z gitarzystą?

Zespół Judas Priest wydał oświadczenie, w którym napisał, że na nadchodzących koncertach pojawi się Glenn Tipton, ale zabraknie Andy'ego Sneapa, który skupi się teraz na pracy producenckiej.

Zmiany w szeregach Judas Priest nie są niczym nowym, ale wiadomość o rozstaniu z Andym zdziwiła niejednego fana. Co ciekawe, taka decyzja zespołu była również zaskoczeniem dla samego muzyka, który wydał następujące oświadczenie:

Rob Halford zadzwonił do mnie w ubiegły poniedziałek i powiedział, że chcą grać w 4 osoby. Czuję się tym bardzo zawiedziony, szczególnie po takim czasie, ale szanuję tę decyzję, bo mają konkretną wizję tego, jak to wszystko rozegrać. To zawsze było tymczasowe rozwiązanie i, jak już wcześniej mówiłem, zawsze będę pomagać kapeli, nawet jeśli to oznacza rozstanie. Będziemy pracować w przyszłym miesiącu nad nowym albumem i nie możemy się doczekać pracy nad zabójczym następcą "Firepower".