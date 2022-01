Judas Priest rozstał się z gitarzystą i ponownie go zatrudnił. Dlaczego zespół szybko zmienił zdanie?

Co tutaj się wydarzyło! Judas Priest niedawno poinformował, że na nadchodzących koncertach nie zobaczymy na scenie gitarzystę Andy'ego Sneapa. Taka decyzja była zaskoczeniem dla wielu fanów, jak również sam muzyk nie rozumiał, dlaczego Judas Priest nie chce go na scenie podczas ''50 Heavy Metal Years". Ostatecznie jednak wszystko wróciło do normy.

Judas Priest będzie występować z gitarzystą Andym Sneapem. Dlaczego zespół zmienił zdanie?

Zespół Judas Priest poinformował swoich fanów na social mediach, że na koncertach z okazji "50 Heavy Metal Years" nie pojawi się Andy Sneap i łatwo można było przewidzieć, jak na te wieści zareagują fani. Sneap od wielu lat wspiera zespół nie tylko na scenie, ale również w studiu i decyzja zespołu o występowaniu w 4 osoby mocno zdziwiła wielbicieli zespołu. Judas Priest poinformował, że Sneap skupi się teraz tylko na pracy producenckiej.

Krytyczne komentarze na pewno trafiły do ekipy Judas Priest, która szybko zmieniła zdanie. Andy Sneap jednak pojawi się na nadchodzących koncertach kapeli.

Biorąc pod uwagę wszystko to, co ostatnio się wydarzyło, postanowiliśmy jednogłośnie jako zespół kontynuować nasze występy na żywo w niezmienionym składzie z Robem, Ianem, Richiem, Scottem, Andym i Glennem, który dołącza do nas, kiedy tylko będzie mógł.

Wszystko zatem wskazuje na to, że Andy'ego zobaczymy na polskim koncercie. Judas Priest zagra na Mystic Festival 2022 w Gdańsku. Impreza odbędzie się w dniach 2-4 czerwca 2022 na terenie Stoczni Gdańskiej.