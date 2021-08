Judas Priest zagrał z Glennem Tiptonem. To ich pierwszy występ od ponad 2 lat [WIDEO]

Glenn Tipton ponownie dołączył do zespołu Judas Priest na festiwalu w Wielkiej Brytanii. Zobacz wideo!

W 2015 roku u gitarzysty Judas Priest Glenna Tiptona zdiagnozowano chorobę Parkinsona. Muzyk odwołał wówczas swój udział w trasie koncertowej ze względu na bardzo zły stan zdrowia. Wyjaśnił fanom, że nie chce narazić kolegów na kompromitację.

Judas Priest zagrał z Glennem Tiptonem

Stan zdrowia nie pozwala gitarzyście na dalsze koncertowanie z zespołem. O sytuacji zespół Judas Priest poinformował na facebookowym profilu. Muzycy podali również, ze choraoba ich kolegi jest w już w takim stadium, że utrudnia muzykowi grę, a Glenn nie jest już w stanie występować na pełnych obrotach i zdecydował się zrezygnować z koncertów z Priest.

Tymczasem podczas koncertu, który odbył się 15 sierpnia szeregi grupy szeregi legendarnego zespołu zasilił Glenn Tipton. Występ odbył się w ramach festiwalu Bloodstock Open Air , który odbył się w Catton Park w Walton-on-Trent w Wielkiej Brytanii.

Oglądaj

Obchodzące 50-lecie brytyjskie legendy heavy metalu na swój pierwszy od ponad dwóch lat koncert przygotowały szereg niespodzianek, w tym pierwsze w historii wykonania "One Shot At Glory" i "Invader" , a także kilka utwory dawno nie grane, takie jak "Rocka Rolla" (wykonana po raz pierwszy od 1976), "Exciter" (pierwszy raz od 2005), "Hell Patrol" (pierwszy raz od 2009), "A Touch Of Evil" (pierwszy raz od 2005), "Dissident Aggressor" (pierwszy raz od 2009) i "Blood Red Skies" (pierwszy raz od 2012).

Tipton dołączył do Judas Priest na scenie na bis, wykonując "Metal Gods" , "Breaking The Law" i "Living After Midnight".

Zobacz również: Tak brzmi córka Eddiego Veddera. Posłuchaj jej w utworze "My Father's Daughter" z filmu "Dzień flagi"