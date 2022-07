Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia na lotnisku Czaplinek - Broczyno. Nie wszystkim taka lokalizacja odpowiada i słowa krytyki dotarły do Jurka Owsiaka, który postanowił skomentować sprawę stwierdzając, że "narzekanie stało się narodowym sportem".

Jurek Owsiak reaguje na krytykę Pol'and'Rock Festival: "Wasze jęczenie w niczym nie pomaga"

W bardzo długim wpisie na Facebooku Owsiak stwierdził, że obecnie sytuacja w Polsce jest niezbyt ciekawa i jakby tego było mało społeczność festiwalowa jeszcze bardziej pogarsza całą sytuację:

Nie dość, że codzienność nas nie rozpieszcza i częstuje nas nieprawdopodobnymi historiami, które słyszymy ze złotych ust polityków. Nie dość, że łapiemy się za portfele, bo inflacja po prostu codziennie wystawia nam nieprawdopodobny rachunek. Nie dość, że trudno sobie dać z tym radę, bo każdy ma swój jakiś pomysł na całe to bałaganiarstwo, to jeszcze my sami, społeczność festiwalowa lubimy sobie dołożyć do pieca.

Z tego powodu Jurek Owsiak postanowił ustosunkować się do zarzutów, które padają ze strony festiwalowiczów i "więcej się już powtarzać nie będzie":

Festiwal jest imprezą niebiletowaną i obecność na nim nie jest obowiązkowa. Festiwal będzie w tym roku trudnym przedsięwzięciem, bo jak będzie gorąco, to będzie gorąco bardzo – wydzierżawiliśmy teren byłego lotniska, a na lotniskach drzewa nie rosną, ani pojedynczo, ani kępami. Jak będzie wiało, to będzie wiaaało! W zeszłym roku potrafiło wyrwać śledzie z namiotów, bo tak wiało. Jak jest zimno, to jest bardzo zimno.

Owsiak stwierdził, że "narzekanie stało się narodowym sportem" i krytykowanie organizatorów, gdy sytuacja jest naprawdę trudna, jest według niego nie na miejscu:

Poczekajmy, aż Festiwal się odbędzie i wtedy będziemy mogli mówić, czy spełnił, czy nie spełnił Waszych oczekiwań.Na razie go tworzymy, budujemy każdego dnia na ziemi, gdzie wszystko, dosłownie wszystko musimy przywieźć, bo nie ma tam żadnej infrastruktury. To my zainwestowaliśmy odważnie we wwiercenie się do pokładów wody. Prąd musimy stworzyć sami, każdy kontener, każdą konstrukcję, każdą toaletę, kontener na śmieci musi przyjechać i po Festiwalu wyjechać. To ogrom pracy, któremu jęczenie, jakie czytamy w niektórych Waszych mailach, w niczym nie pomaga.

Wśród ogłoszonych dotąd wykonawców Pol'and'Rock Festival znajdują się m.in. Limp Bizkit, King Gizzard & the Lizard Wizard, GWAR, Wolf Alice, Cluth, Tagada Jones i Kwiat Jabłoni. Festiwal będzie mieć formę pokojowej manifestacji - przesłaniem wydarzenia jest: wojnie NIE! Festiwal jest otwarty, niebiletowany.