6 sierpnia zakończyła się kolejna kolejna edycja Pol'and'Rock Festival, który jest największym niebiletowanym festiwalem muzycznym w Europie. Miłość, przyjaźń i muzyka od zawsze były wartościami, które nadawały kierunek Festiwalowi. To dzięki tym wartościom i ludziom, którzy je wspierają, wydarzenie jest nazywane Najpiękniejszym Festiwalem Świata. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem NO WAR! Jurek Owsiak postanowił podsumować tegoroczny festiwal i napisać kilka ważnych słów skierowanych do festiwalowiczów, którzy wrócili już do normalnego życia.

Jurek Owsiak z apelem po Pol'and'Rock Festival: "Zróbmy wszystko, aby Festiwal był jak super lekarstwo od rockowego doktora"

Dzień po zakończeniu Pol'and'Rock Festival Jurek Owsiak postanowił opublikować na swoich social mediach wpis podsumowujący tegoroczną edycję imprezy pisząc m.in. by: "magiczny moment zakończenia 28. Najpiękniejszego Festiwalu Świata Pol’and’Rock Festival nie był tylko chwilą". Owsiak podkreślił, jaka wyjątkowa atmosfera panowała na imprezie:

Każde przejście po festiwalowym polu na zapleczu, na backstage’u, czy w drodze na Małą Scenę albo do któregokolwiek z miejsc festiwalowej mapy, to ogrom dobrych szczegółów, które puszczają do Ciebie piękne, przyjacielskie, perskie oczko. Układam te zdania po to, tak finezyjnie i baśniowo, abyśmy sobie wszyscy zdali sprawę z tego, że każdy nasz powszechny dzień nie czyni takich cudów i najczęściej rzuca nas w przestrzeń bezbarwną, nijaką, pozbawioną gestów, przyjaźni i uśmiechu. A zwłaszcza dzisiaj polska rzeczywistość nie rozpieszcza nas w budowaniu tej miłej, serdecznej, bez żadnych wielkich uniesień codzienności.

Owsiak zatem zaapelował do uczestników festiwalu, by tę piękną atmosferę starać się utrzymać również w codziennym życiu:

Zróbmy wszystko, aby te kilka dni Festiwalu było jak super lekarstwo przepisane przez rockowego doktora. Trzymajmy się tego! Może to my musimy wysyłać dobre sygnały? Może to my, wszyscy uczestnicy tego Festiwalu, musimy być tymi, którzy od jutra będą receptą na dobry nastrój i nawet jeżeli zwrotna będzie zdziwieniem „co on się tak do mnie uśmiecha?” to róbmy to! Ci, którzy mają w sobie siłę do walki o lepszą Polskę, taką z poszanowaniem prawa, godności, sprawiedliwości, wzajemnego szacunku i uczciwości niech o to walczą.

Organizator podziękował wszystkim uczestnikom festiwalu za dobrą energię. Przeczytajcie cały wpis Jurka Owsiaka:

Pol'and'Rock Festival 2023: Znamy datę i miejsce kolejnej edycji

Pod koniec imprezy Jurek Owsiak ogłosił, kiedy odbędzie się kolejna edycja Najpiękniejszego Festiwalu Świata. 29. Pol'and'Rock Festival zagra ponownie na terenie Lotniska Czaplinek-Broczyno w dniach 3-4-5 sierpnia 2023.