Jury wybrało półfinalistów Eliminacji do Pol'and'Rock Festival. Kto dostał zaproszenie na koncerty?

Eliminacje do Pol'and'Rock Festival to jedna z możliwości, aby zaprezentować swoją twórczość ogromnej publiczności na jednym z największych imprez muzycznych w Europie. Organizatorzy Najpiękniejszego Festiwalu Świata dają kredyt zaufania młodym artystom i co roku organizują specjalny plebiscyt, dzięki któremu każdy ma szansę trafić na jedną ze scen wydarzenia.

Pol'and'Rock Festival 2020: Lista półfinalistów Eliminacji

Pierwszy etap konkursu to wysłanie materiału z próbką swoich umiejętności do Fundacji WOŚP. W tym roku do rąk jury trafiły 674 płyty, nadesłane przez zespoły z Polski oraz z zagranicy. Ze sporego grona kandydatów Jurek Owsiak (prezes zarządu WOŚP), Andrzej Puczyński (prezes ZPAV, Izabelin Studio), Tomasz "Kasprol" Kasprzyk (dziennikarz muzyczny Antyradia, multiinstrumentalista), Piotr Chancewicz "Dziki" (producent muzyczny, muzyk) i Krzysztof Dobies "Milkee" (rzecznik prasowy Pol'and'Rock Festival) wybrali półfinalistów. Oto oni:

Bang Bang

Cheap Tabacco

Cinemon

Dagadana

Decadent Fun Club

Dr. Deadlock & Conga Line

Ereles

Flames Among Hatred

From Today

Gorgonzolla

Hook

Joanna Vorbrodt

Johny Rockers

K-Essence

Moriah Woods

My Own Abyss

Need More Clouds

Ofelia

Pull The Wire

Radio Slam

Shakin Pork

Siaki

Telescope For The Blind

Tola Janowska

Eliminacje do Pol'and'Rock Festival 2020: Gdzie? Kiedy? Kto zagra?

Artyści wybrani przez jury w kolejnym etapie konkursu zaprezentują się na koncertach we Wrocławiu, Gdańsku i Białymstoku, najlepsi zagrają ponownie w Łodzi podczas finału.

28 marca - koncert półfinałowy we Wrocławiu (Centrum Koncertowe A2)

- koncert półfinałowy we Wrocławiu (Centrum Koncertowe A2) 18 kwietnia - koncert półfinałowy w Gdańsku (Stary Maneż)

- koncert półfinałowy w Gdańsku (Stary Maneż) 9 maja - koncert półfinałowy w Białymstoku (Zmiana Klimatu)

- koncert półfinałowy w Białymstoku (Zmiana Klimatu) 13 czerwca - koncert finałowy w Łodzi (Klub Wytwórnia)

W czasie koncertów, poza uczestnikami eliminacji, publiczność będzie mogła usłyszeć również gwiazdy i gości specjalnych, m.in. zespół ØRGANEK (Wrocław), Sidneya Polaka (Gdańsk) i Farben Lehre (Białystok). Wstęp na wszystkie koncerty będzie jak zwykle bezpłatny.

Zobacz też: Pol'and'Rock zasila skład o kolejnego artystę. Muzycy powracają na festiwal po 5 latach nieobecności