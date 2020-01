KISS zmienił setlistę na kolejnej pożegnalnej trasie. Co muzycy zagrają w Polsce?

Grupa KISS po 45. latach działalności postanowiła zejść ze sceny. Jedni z największych showmanów w świecie rocka ogłosili pożegnalną trasę koncertową End Of The Road World Tour. W jej ramach muzycy odwiedzili Polskę po raz pierwszy i wydawało się, że ostatni.

Jednak trasa cieszyła się tak dużym zainteresowaniem na całym świecie, że muzycy postanowili ją przedłużyć. Grupa KISS powróci z kolejnymi koncertami, o których opowiedział w jednym z ostatnich wywiadów gitarzysta, Tommy Thayer. Muzy zdradził między innymi, że w planowanym secie zaszły zmiany.

"

Jeśli nigdy nie widziałeś KISS na żywo, to zdecydowanie powinieneś się pojawić, to ostatnia taka okazja i szkoda by było ją przegapić. Chociaż raz w życiu warto zobaczyć, co przygotowaliśmy. To rozbudowany program, największy, jaki kiedykolwiek zrobiliśmy. Włożyliśmy w to wszystko dużo czasu i wysiłku. Ale opłacało się. Relacje i reakcje fanów są fenomenalną zapłatą.

Nawet jeśli widzieliście nas w zeszłym roku, wprowadzimy kilka zmian do występu. W setliście pojawią się nowe piosenki, niektóre odświeżymy i przerobimy specjalnie na trasę w 2020 roku. "