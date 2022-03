Kabareciarz udawał Freddiego Mercury'ego w polskim talent show. Jak mu poszło? [WIDEO]

Zobaczcie, jak kabareciarz poradził sobie z piosenką "We will rock you" w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Każdy kolejny odcinek programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zaskakuje widzów - jedni w nowych rolach wypadają rewelacyjnie, inni wyglądają jak karykatury. Na pewno udział w takim talent show to niezła przygoda, ale nie jest też to proste zadanie - szczególnie, gdy trzeba udawać gwiazdy muzyki o bardzo trudnym repertuarze. Zagranie Freddiego Mercury'ego to naprawdę trudny wyczyn, o czym niejednokrotnie przekonali się uczestnicy show. Jak w tej roli wypadł Andrzej Kozłowski?

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 16: Kabareciarz udawał Freddiego Mercury'ego [WIDEO]

Andrzeja Kozłowskiego na pewno kojarzycie z Kabaretu pod Wyrwigroszem, ale czy wiedzieliście, że jest absolwentem Akademii Sztuk Teatralnych i dobrze sobie radzi wokalnie z naprawdę trudnymi piosenkami? Aktor może pokazać się od innej strony w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i jurorzy już niejednokrotnie podkreślali, że jest ich odkryciem. W ostatnim odcinku musiał wcielić się w rolę Freddiego Mercury'ego i zaśpiewał "We will rock you". Jak mu poszło?

Zarówno jurorzy, jak i internauci mają świadomość, że wokalnie aktor nie przypominał Freddiego, jednak dobrze oceniają ten występ. Andrzej Kozłowski bardzo starał się na scenie odwzorować charakterystyczne ruchy Freddiego i jego występ wypadł bardzo żywiołowo, a pod nagraniem pojawiły się komentarze typu "Głosowo wiadomo, że nie był to Freddie. Postaciowo i aktorsko rewelacja, jakbym widział go na scenie." Jesteśmy bardzo ciekawi, jak wypadnie jego kolejny występ w programie.