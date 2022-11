Kaiser Chiefs powraca z nowym brzmieniem. Czy singiel "How 2 dance" spodoba się fanom?

Kaiser Chiefs powraca! Zespół zaprezentował najnowszy singiel zatytułowany "How 2 dance". Utwór wyprodukował Amir Amor, odpowiedzialny za hity m.in. Eda Sheerana, Charli XCX czy Rudimentalu. Jak brzmi ich najnowsza piosenka?

Pomimo ośmiu wydanych albumów, w obliczu pandemii Kaiser Chiefs musieli się poważnie zastanowić, jak przetrwać jako zespół bez możliwości grania koncertów, oraz czym w ogóle jest muzyka w erze technologii i TikToka.

Uciekając od utartych schematów, zespół podjął współpracę z wziętymi producentami Amirem Amorem i Lewisem Thompsonem (David Guetta, Becky Hill) oraz Nile’em Rodgersem (Chic, David Bowie, Madonna, Daft Punk), aby stworzyć świeże brzmienie, które jednocześnie pozwala Kaiser Chiefs pozostać sobą i wypuszczać kolejne hity.

Tak więc teraz, po prawie dwudziestu latach na rynku, z wieloma przebojami i sukcesami sprzedażowymi na koncie, Kaiser Chiefs powraca z singlem "How 2 Dance".

Jak mówi wokalista Ricky Wilson:

Zależało nam na tym, żeby stworzyć piosenkę, która łączyłaby wszystko to, co próbowaliśmy osiągnąć na ostatnich trzech płytach. Wezwanie do działania z “Education and War”, imprezową atmosferę ze “Stay Together” i klasyczne brzmienie Kaiser Chiefs z “Duck”. Kto wie, czy się nam to udało, ale właśnie w tym tkwi piękno bycia w zespole, który ma szansę rozwijać się i wydawać takie płyty, na jakie ma ochotę, bez większej ingerencji z zewnątrz. Po raz pierwszy od dłuższego czasu połączyliśmy siły z dwoma gościami, którzy jako pierwsi wzięli nas do swojej wytwórni. Obserwowali nasz rozwój, widzieli nasze wzloty i upadki, i w wielu aspektach rozumieją nas lepiej niż my sami.