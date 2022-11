Kaiser Chiefs zagrał tak zły koncert, że fani chcą zwrotu pieniędzy [WIDEO]

Kaiser Chiefs wystąpił 5 listopada 2022 w Londynie i nie był to udany koncert. Było na tyle źle, że fani chcą zwrotu pieniędzy. Wielu z nich uważa, że wokalista był pijany albo ma jakieś poważne problemy zdrowotne. W sieci pojawiły się nagrania z koncertu oraz wiele komentarzy zażenowanych fanów zespołu.

Koncerty na żywo nigdy nie są idealne - zdarzają się fałsze, pomyłki, potknięcia, ale nagrania z koncertu Kaiser Chiefs są dowodem na to, że coś jest nie tak z wokalistą kapeli. Ricky Wilson fałszował, mylił słowa utworów, potykał się o własne nogi. Chaotyczny występ spowodował, że większość widzów sądziła, że frontman jest pijany lub ma problemy zdrowotne. Jak podaje portal radiozet.pl, pojawiły się komentarze w stylu:

Co za g*wniany koncert. Ricky był kompletnie pijany. Bełkotał, zapominał tekstów, potykał się własne nogi, mówił do tłumu, że nie chce tu być. Nigdy nie widziałem, żeby Arena opustoszała tak szybko.

Niektórzy nawet zasugerowali, że powinni dostać zwrot za bilety na tak kiepski koncert. Pod jednym z nagrań możemy przeczytać:

Kaiser Chiefs, coś powiecie, może chociażby przeprosiny za to, co musieliśmy znieść? Wszyscy fani was wspierają, ale to było niefajne, gdy Ricky ogłosił na scenie, że nie chce tu być. Mam nadzieję, że jest już z nim lepiej.