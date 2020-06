Kamelot zapowiada nowe koncertowe wydawnictwo i prezentuje teledysk z udziałem znanych wokalistek [WIDEO]

Elektryzujący koncert z niesamowitą produkcją, wyjątkowi goście specjalni i ekskluzywne dodatki. Tak zapowiada się nowe wydawnictwo grupy Kamelot.

Kamelot zapowiada nowe wydawnictwo

Nowy album nagrany został w legendarnym holenderskim klubie 013 w Tilburgu i zawiera 21 kompozycji, w sumie ponad 100 minut ekscytujących koncertowych doznań oraz wiele ekskluzywnych dodatków, w tym wywiady z gośćmi specjalnymi, członkami zespołu oraz z fanami. "I Am The Empire - Live From The 013" trafi na sklepowe półki 14 sierpnia 2020.

14 września 2018 roku to jedna z najważniejszych dat w karierze Kamelot. Zespół, któremu przewodzi mistrz Thomas Youngblood, świętował ten dzień w towarzystwie najlepszych przedstawicieli sceny z nurtu symfonicznego metalu.

Zaproszeni goście specjalni, tacy jak m.in. Alissa White-Gluz (Arch Enemy), Charlotte Wessels (Delain), Elize Ryd (Amaranthe) oraz Lauren Hart (Once Human) sprawili, że wieczór ten zapisał się jako niezwykłe przeżycie koncertowe w pamięci każdego fana i muzyka, którzy brali w nim udział.

Koncertowa setlista jest potwierdzeniem świetnej formy zespołu i zawiera starannie dobrane utwory - zarówno klasyczne kompozycje jak i koncertowe premiery. Całość uzupełnia oszałamiająca produkcja, za którą stoi Sascha Paeth (m.in. Avantasia, Epica).

" Jesteśmy niezmiernie szczęśliwy, że możemy zaprezentować nasz nowy live album/DVD/BluRay ‘I Am The Empire - Live From The 013’. Po wielu wyprzedanych koncertach w Holandii najlepszym wyborem na zarejestrowanie naszego występu był klub 013 w Tilburgu. Wisienką na torcie jest udział wszystkich gości specjalnych, było to zaprawdę boskie doznanie. "

- komentuje najnowsze wydawnictwo gitarzysta Kamelot Thomas Youngblood.

" To był magiczny wieczór. Fajnie było grać tak długi set w klubie po brzegi wypełnionym przez fanów, którzy znali każde słowo każdej piosenki "

- dodaje Alissa White-Gluz, wokalistka grupy Arch Enemy.

Lista utworów prezentuje się następująco:

Transcendence (Intro) Phantom Divine (Shadow Empire) feat. Lauren Hart Rule The World Insomnia The Great Pandemonium When The Lights are Down My Confession - feat. Eklipse Veil of Elysium Under Grey Skies - feat. Charlotte Wessels (live premiere) Ravenlight - feat. Sascha Paeth End of Innocence March of Mephisto - feat. Alissa White Gluz Amnesiac Manus Dei Sacrimony (Angel of Afterlife) - feat. Alissa White Gluz & Elize Ryd Drum And Keys Solo Here's to the Fall Forever Burns to Embrace - with Children’s Choir including Thomas Youngblood’s son Liar Liar (Wasteland Monarchy) - feat Alissa White Gluz Ministrium (Shadow Key)

"I Am The Empire - Live From The 013" dostępne będzie w następujących formatach:

Ltd. Deluxe Box (zawiera: CD, DVD, BluRay, flagę, 5 zdjęć, smycz + AAA Tourpass & 4 kostki gitarowe)

Ltd 2 LP w kolorze marmurkowy biało- niebieski + DVD

Ltd 2 LP w kolorze złotym + DVD

2 LP w kolorze czarnym + DVD

Digipak (zawiera CD, DVD & BluRay)

album w wersji cyfrowej

Zespół Kamelot prezentuje nowy teledysk:

Kamelot prezentuje koncertowy teledysk do utworu "Sacrimony (Angel of Afterlife)", w którym gościnnie pojawia się Alissa White-Gluz (Arch Enemy) oraz Elize Ryd (Amaranthe). Piosenka pochodzi z płyty "Silverthorn" (2012) i na nadchodzącym wydawnictwie jest jednym z wielu specjalnych momentów, jakie miały miejsce podczas nagrania płyty.

" Z dumą możemy ogłosić, że pierwszym teledyskiem z tego koncertu będzie "Sacrimony (Angel of Afterlife)". Piosenka ta wyznacza początek nowej ery, bo była jedną z głównych kompozycji na płycie ‘Silverthorn’, pierwszym albumie Kamelot ze mną w roli wokalisty. Miłego oglądania! "

- mówi Tommy Karevik, frontman Kamelot.

