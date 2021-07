Kanye West zamieszkał na stadionie. Straszy ludzi i kończy prace nad nowym albumem

Kanye West zamieszkał na stadionie, bo kończy tam prace nad swoim albumem

Kanye West podobno zamieszkał na stadionie Mercedes-Benz w Atlancie, aby w spokoju zakończyć tam prace nad swoim nowym albumem zatytułowanym "Donda".

Zaledwie kilka dni po tym, gdy West zorganizował bardzo publiczne listening party z utworami z nowego krążka, TMZ poinformowało, że Kanye zamieszkał na stadionie. Według portalu, raper przygotował nawet specjalne miejsce na studio, przenośne mieszkanie, a także zatrudnił swojego prywatnego szefa kuchni, który przygotowuje jedzenie dla niego i jego gości/współpracowników.

Zdaje się, że te wieści mogą być prawdą, ponieważ w sobotę 24 lipca Kanye zauważono na widowni meczu piłkarskiego między Atlantą United a Columbus Crew. Raper był ubrany w te same ubrania, co podczas listening party, więc wygląda też na to, że Yeezy zapomniał zrobić prania. Albo zapomniał spakować zapasowych ciuchów.

Kanye West miał udostępnić swój 10. studyjny album "Donda" 23 lipca 2021 roku, jednak plany (jak zwykle) się zmieniły. Według TMZ, a także jego przyjaciela/gościa Malika Yousefa, nowy krążek Westa ma zadebiutować na platformach streamingowych 6 sierpnia 2021 roku. Poczekamy, zobaczymy.

Z relacji uczestników listening party, na albumie "Donda" mają się pojawić gościnnie raperzy Pop Smoke, Travis Scott, Pusha T, Baby Keem, Lil Baby, Lil Durk, a także JAY-Z, który pogodził się z Kanye po tym, gdy West rozstał się z Kim Kardashian.