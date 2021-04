Pull The Wire mocno skrytykował polskich muzyków rockowych. Czy słusznie?

Rock umarł, a polski rock'n'roll jest zgniły? Nowy singiel Pull The Wire może zaskoczyć niejednego fana rocka, bo żyrardowska kapela otwarcie krytykuje polską scenę rockową twierdząc, że „w rodzimym rock’n’rollu jest często dużo ściemy…”

Polski rock'n'roll jest zgniły i pełen ściemy? Tak twierdzi kapela Pull The Wire w nowym singlu [WIDEO]

Utwór “Zgniły polski rock’n’roll” grupy Pull The Wire zapowiada album “Życie to western”, który ma pojawić się jeszcze w tym roku. W tekście piosenki muzycy opisują ciemną stronę polskiej sceny rockowej, która na ogół przykryta jest sztucznym wizerunkiem kreowanym przez zespół - atmosfery luzu, dobrej zabawy i nieustającej imprezy.

Marszal, autor tekstu, gitarzysta i wokalista zespołu, tak opowiedział o nowym utworze:

Chcieliśmy w kilku słowach skomentować rzeczywistość krajowej scenie rockowej. Tutaj weterani, poważni, zasłużeni muzycy, bawią się w internetowe przepychanki i pranie brudów na plotkarskich portalach - zupełnie jak dzieci. Z kolei młodzi, mimo że posiadają fantastyczny warsztat wokalno-instrumentalny, to swoją twórczością i osobowością nie potrafią zaprezentować niczego ciekawego. Nieumiejętność pisania tekstów maskują językiem angielskim, mają pretensje do całego świata, że nikt ich nie dostrzega, a to wymaga pokory i konsekwencji. Niestety w rodzimym rock’n’rollu jest często dużo ściemy.

Do singla powstał również teledysk, którego cała akcja rozgrywa się na ringu. Klip to pewnego rodzaju przenośnia tego, o czym śpiewają muzycy. Zamiast sceny mamy ring, na którym widzimy kłócących się i walczących muzyków. Mamy fałszywego biznesmena wykorzystującego artystów, niemoc twórczą, konflikty w związkach i przyglądającą się wszystkiemu publiczność.

Kapela Pull The Wire jest obecna na polskiej scenie rockowej od 15. lat. Szerszej publice dał się poznać w 2012 roku po premierze teledysku do utworu “Kapslami w niebo”, który stał się nieoficjalnym hymnem ówczesnej akcji “Piwo pod chmurką”. Debiutancki album "W Polsce jest ogień!" oraz wygrana Eliminacji do Przystanku Woodstock 2015 były ich przepustką na największą scenę festiwalową w Polsce.