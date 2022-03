Karaś/Rogucki z nowym singlem "Zapasowy Tlen". W retro klipie zobaczymy Katarzynę Figurę i Mery Spolsky [WIDEO]

Duet Karaś/Rogucki udostępnili kolejny singiel, który zapowiada drugi album projektu. Kawałek "Zapasowy Tlen" to historia o czułości, empatii i bliskości. Do utworu powstał teledysk, w którym występują między innymi Mery Spolsky i Katarzyna Figura.

Piotr Rogucki tak opowiada o nowym utworze:

"Zapasowy Tlen" jest o nadziei wyłaniającej się z chaosu i mroku. Mimo, że utwór powstawał w zupełnie innej rzeczywistości, to wierzę, że właśnie teraz może komuś okazać się potrzebny. Zaklinamy rzeczywistość słowami - „gdy utracimy panowanie nad światem ktoś się nami zajmie” i gdzieś podskórnie czuję, że tak będzie i tym razem, że zło, które się teraz dzieje, zostanie powstrzymane dzięki bliskości i czułości.

Kuba Karaś dodaje:

Do utworu powstał osadzony w stylistyce lat 70. teledysk, w którym możemy zobaczyć cały zespół - Kubę Karasia, Piotra Roguckiego, Wiktorię Jakubowską i Kamila Kryszaka. Gościnnie pojawiają się między innymi Mery Spolsky i Katarzyna Figura. Klip powstał przy współpracy z Browarem Tenczynek, producentem piwa BUH.

Marta Brodacka odpowiedzialna za scenariusz i reżyserię klipu, tak opowiada o teledysku:

"Zapasowy Tlen" to plaster, czułe zapewnienie, że mimo trudności zostaniemy ocaleni. Niczym Ryan Gosling i Russell Crowe z „The Nice Guys”, nasi główni bohaterowie - Karaś/Rogucki zostają wezwani w trzy różne miejsca, by rozwikłać mroczne zagadki. Różnica polega na tym, że to nie prywatni detektywi, a bon vivanci, którzy potrafią uleczyć każde złamane serce.