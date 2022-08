Kasabian wydał nowy singiel "The Wall": "Na początku to była piosenka o kacu"

Kilka dni przed premierą albumu "The Alchemist’s Euphoria", który ukaże się już 12 sierpnia, Kasabian wydaje swój nowy utwór "The Wall".

Dźwiękowo inspirowany kosmosem, skąpany w świetle gwiazd, napędzany pianinem kawałek jest czwartą udostępnioną piosenką z nowego albumu. Został napisany przez Serge’a Pizzorno i wyprodukowany przez Serge’a i Frasera T Smitha. Miksem zajął się Spike Stent. Serge tak wypowiada się na temat "The Wall":

Utwór "The Wall" został napisany prawdopodobnie rok temu, może nawet dawniej. Początkowo była to piosenka o kacu, więc zaczęło się to trochę jak żart, ale już nim nie jest. To dziwne - zaczynasz w jednym miejscu w swojej głowie i kończysz w zupełnie innym. Czytasz to ponownie i mówisz: "Wiecie co, właściwie to nie…". To idealnie pasuje do tego albumu. Uderzasz w ścianę, ale znów się podnosisz.