Pod koniec marca 2020 Kasia Kowalska udostępniła wideo, w którym wyznała, że jej 23-letnia córka Ola trafiła w ciężkim stanie do szpitala w Wielkiej Brytanii, gdzie od lat mieszka. Wokalistka nie mogła dodzwonić się do szpitala i informując o tym swoich fanów namawiała, by z powodu zaistniałej sytuacji zostać w domu i nie narazać siebie oraz innych. Dzień później Kasia wyznała, że stan jej córki jest stabilny. Prawdopodobnie dziewczyna zaraziła się koronawirusem.

Kasia Kowalska przerwała milczenie. Opublikowała wpis dotyczący chorej córki

Na post w mgnieniu oka zareagowali fani, którzy mocno zmartwili się nagraniem Kowalskiej i wspierali wokalistkę. Od czasu opublikowania nagrania, nie komentowała ona jednak sprawy. Milczenie przerwała dopiero 7 kwietnia 2020 pisząc krótki post na Facebooku. Artystka podziękowała swoim wielbicielom za ciepłe słowa i jednocześnie poprosiło o poszanowanie prywatności jej rodziny.

Miejmy nadzieję, że córka artystki szybko wyzdrowieje. Coraz więcej artystów zachęca swoich fanów, by zostali w domu i w tym celu publikują swoje koncertowe nagrania czy występują na żywo online. Ma to umilić nam czas spędzony w domu, co więcej, artyści angażują się również w zbiórki pieniężne na rzecz pomocy walki z koronawirusem.