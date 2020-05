Od kilku dni nie milkną echa afery z utworem „Twój ból jest lepszy niż mój”, która najpierw wygrała listę przebojów radiowej Trójki, a następnie została z niej usunięta.

Wydarzenie to przelało czarę goryczy i doprowadziło do odejścia wielu dziennikarzy. Teraz główny zainteresowany, Kazik nie odwołując się bezpośrednio do kontrowersyjnej sytuacji, po prostu wypuszcza kolejny utwór.

Nowy utwór Kazika

Piosenka „Powiedzcie, że kochacie nas” została nagrana z muzykiem Wojtkiem Jabłońskim, jednym z członków grupy Kult i opublikowana właśnie na profilu w portalu społecznościowym Facebook.

Co niezwykle ciekawe – wideo stylizowane jest na transmisję na żywo na Facebooku. Ważnym elementem kreacji wideo jest więc także seria nieprzychylnych komentarzy, które pojawiają się na ekranie w formie "komentarzy oglądających", silnie kontrastujące z przekazem i samym tytułem utworu.

Trzeba przyznać, że to niezwykle celny komentarz do dzisiejszej kultury wypowiedzi i sposobu komunikacji w Internecie. Właściwy materiał cieszy się już sporym zainteresowaniem, a w prawdziwych komentarzach pod teledyskiem, który został obejrzany już ponad 153 tys. razy widnieją raczej pozytywne reakcje.

"Powiedzcie, że nas kochacie" – zobacz nietypowe wideo

Materiał pojawił się dziś na Facebooku:

Czytaj także: Kazik na 1. miejscu notowania Turbo Top Antyradia. Wybraliście "Twój ból jest lepszy niż mój".