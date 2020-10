Katarzyna Nosowska nagrała piosenkę o Jarosławie Kaczyńskim: "Co zrobiła matka, że tak się boisz kobiet?"

Katarzyna Nosowska często komentuje wydarzenia, które poruszają wielu Polaków. Wokalistka postanowiła również zabrać głos w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że aborcja w przypadku ciężkich i nieodwracalnych wad płodu jest niezgodna z Konstytucją. Wniosek o rozpatrzenie tej kwestii został złożony przez posłów PiS. Wyrok rozwścieczył wiele Polek, które postanowiły wyjść na ulice. Kilka dni później Jarosław Kaczyński w specjalnym oświadczeniu nawoływał do obrony Kościołów. Wiele osób odczytało jego słowa jako nawoływanie do wojny domowej.

Nosowska podzieliła się na Instagramie krótkim wideo, w którym możemy usłyszeć piosenkę o Jarosławie Kaczyńskim:

"

Kto cię tak skrzywił, że bijesz na oślep? Co ci się śni, że nie możesz odpocząć? Co zrobiła matka, że tak się boisz kobiet? Co zrobił ojciec, że mścisz się na obcych? Kto ci to zrobił? Kto ci to zrobił? Przed czym uciekasz? Czego się boisz? "