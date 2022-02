Katarzyna Nosowska podzieliła się nowym utworem "Wystarczy", który powstał we współpracy z ING Bankiem Śląskim. Singiel jest wyrazem wsparcia dla idei zero waste i powstawania polskiej Mapy Zero Waste.

Katarzyna Nosowska z nowym utworem "Wystarczy". To piosenka o idei zero waste [WIDEO]

Utwór "Wystarczy" to inspiracja do stawiania sobie pytań o sens ciągłego kupowania nowych rzeczy i zwracania uwagi na ukryty potencjał tego, co już mamy. Artystka zachęca nas do uwalniania kreatywności i podpowiada, jak nadać nowe życie starym rzeczom. Słowem - Wystarczy. Zero strat. Teledysk został zrealizowany w myśl idei zero waste - wszystkie wykorzystane w scenografii przedmioty pochodzą z drugiego obiegu, m.in. od pracowników ING Banku Śląskiego.

Katarzyna Nosowska tak skomentowała ten projekt:

W dzisiejszym świecie wręcz obrastamy w przedmioty. Produkujemy i kupujemy niezliczone ilości niepotrzebnych rzeczy. Warto pochylić się nad tematem i spróbować w swojej mikroskali coś zmienić. Mój najnowszy klip „Wystarczy” niesie tę ideę nie tylko w wymiarze tekstowym. Cały utwór jest zerowastowy, od wykorzystania melodii z przysłowiowej szuflady po przedmioty, które razem ze mną zagrały w teledysku.

Piosenka powstała w ramach akcji ING Bank Śląski, który zachęca Polaków do współtworzenia ogólnopolskiej mapy firm zero waste. Miejsca, które wspierają bezodpadowy styl życia, na mapę może zgłosić każdy – zarówno klient indywidualny jak i firma. Mapa zero waste to wspólna inicjatywa PSZW i ING Banku Śląskiego.