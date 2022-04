Chrześcijański zespół zagrał koncert w samolocie. Pasażerowie nie byli zachwyceni [WIDEO]

Chrześcijański zespół zaczął grać koncert dla pasażerów samolotu

Jak do tego doszło? Nie wiem (pozdro Zenon Martyniuk). Lecicie sobie na wakacje, wracacie do kraju z emigracji zarobkowej, jedziecie do rodziny na święta... Nieważne, co robicie. Ważne jest jednak to, że jesteście zamknięci w metalowej puszce kilka kilometrów nad ziemią i nagle z czeluści piekła wychodzą oni - muzycy chrześcijańskiego zespołu folkowo-rockowego.

Najgorsze jest jednak to, że nie tylko wychodzą z tymi uśmiechami na twarzach, głosząc dobrą nowinę, ale przy okazji wyciągają gitary i zaczynają o tym śpiewać.

Jak podaje TMZ, coś takiego musieli przeżyć uczestnicy niedawnego lotu, w którym uczestniczył pastor Jack Jensz Jr. i jego chór. Ten na TikToku podzielił się poniższym wideo, ale szybko musiał je usunąć - dobra nowina nie została bowiem ciepło przyjęta przez użytkowników internetu.

Kościół Szatana w mediach społecznościowych napisał: "To jest terroryzm", a głos zabrał również Alex Skolnick z Testamentu:

Jestem profesjonalnym gitarzystą/wielbicielem muzyków. Wspieram totalnie inicjatywę, żeby mu rozwalić tę gitarę na głowie. A tak serio, to chyba pracownicy powinni zatrzymać tę szopkę. To nie tylko zakłócanie spokoju, ale też przy okazji religijna propaganda.

Trudno się z tym nie zgodzić - wystarczy tylko popatrzeć na reakcje innych pasażerów, a zwłaszcza łysego pana, który siedzi tuż obok śpiewającego pastora. Przecież on wygląda, jakby za minutę miał wstać, uderzyć go w głowę, po czym bez słowa usiąść ponownie...

Niestety nie wiemy, czy tak faktycznie się stało. Mamy jedynie nadzieję, że pasażerowie wylądowali na miejscu bez uszczerbku na zdrowiu psychicznym.