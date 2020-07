12 lipca 2020 odbędzie się 2. tura wyborów prezydenckich. Wielu artystów zachęca swoich fanów, by tego dnia głosować. Również Kayah, która wcześniej zabrała głos w sprawie dyskryminacji LGBT, postanowiła tym razem zdradzić pewien sekret. Okazało się, że wokalistka chodziła do tej samej podstawówki co Rafał Trzaskowski.

Wybory 2020: Kayah chodziła do podstawówki z Rafałem Trzaskowskim: "Jest normalnym człowiekiem bez manii wielkości"

Kayah opublikowała wspólne zdjęcie na Facebooku i zdradziła, jak poznała prezydenta Warszawy:

" Z Rafałem Trzaskowskim, mimo że uczęszczaliśmy do tej samej podstawówki, spotkałam się tylko raz - niecałe 2 lata temu. Przyszedł wraz z Rodziną na mój świąteczny koncert, po którym podeszli do mnie, by pogratulować występu i złożyć świąteczne życzenia. Pojawili się bez obstawy, a jego wizyta obyła się bez anonsu służb specjalnych, choć był już włodarzem stołecznego miasta. Pomyślałam wtedy, że jako osoba na państwowym stanowisku, wciąż potrafi być zwykłym człowiekiem, normalnym obywatelem, bez manii wielkości i strachu przed ludźmi. Stanęła przede mną zwykła, ciepła, miła i serdeczna rodzina. "

Kayah postanowiła wyznać, dlaczego postanowiła głosować na Trzaskowskiego i m.in. zwróciła uwagę na to, że polityk będzie reprezentował wszystkich, bez dzielenia na lepszych i gorszych, jak również nieobojętne są mu prawa kobiet, los dzieci, mniejszości, niepełnosprawnych, zwierząt i naszych bogactw naturalnych. Przeczytajcie cały wpis wokalistki:

Kayah postanowiła wszystkich zachęcić do wzięcia udziału w wyborach i przypomniała, by zabrać stosowne oświadczenie, jeśli akurat w tym terminie będziemy poza miejscem zamieszkania.