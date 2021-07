Kazik Staszewski chciał napisać piosenkę o prezydencie: "Uznałem, że to żenada"

Na nowym albumie Kultu zatytułowanym "Ostatnia Płyta" pojawił się utwór "Plan zagospodarowania przestrzennego dla Białołęki" . Okazuje się jednak, że pierwotnie piosenka miała być zupełnie o czymś innym, a mianowicie o... prezydencie. Kazik Staszewski zdradził, jak miała wyglądać ta piosenka.

W wywiadzie dla magazynu Teraz Rock, Kazik Staszewski wyznał, że przy tworzeniu utworu "Plan zagospodarowania przestrzennego dla Białołęki" zainspirował się Gorillaz. Co więcej, piosenka miała być o prezydencie:

Wymyśliłem beat, gitarę basową, wokal – ściągnąłem z „Clint Eastwood” Gorillaz. „Są rzeczy, dla których trzeba kłamać” to jest taki świetny bon mot z jakiegoś serialu, już nie pamiętam z jakiego, wokół którego ułożyły mi się zwrotki. Za to refren był taki sobie – że ktoś otoczył nasz dom, że zabrali nam wolność, takie frazesy. Potem ułożyłem taki, że prezydent debil – bo „debil” to po hiszpańsku słaby. Tekst był więc taki, że nasz prezydent jest słaby, a potem to samo po hiszpańsku, że „debil”. Ale uznałem, że to jednak żenada.