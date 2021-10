Kwartet ProForma i Kazik Staszewski podzielili się pierwszym singlem zapowiadającym nowy album z coverami Leonarda Cohena. Muzycy zaprezentowali utwór "Almost like the Blues", który w polskiej wersji brzmi "Prawie tak jak blues". Jak Kazik brzmi w repertuarze Leonarda Cohena?

Kazik Staszewski śpiewa Leonarda Cohena! Posłuchajcie "Prawie tak jak blues"

Singiel "Prawie tak jak blues" to zapowiedź albumu, który ukaże się 5 listopada. Na płycie znajdziemy aż 10 coverów Leonarda Cohena po polsku - tłumaczeniami zajął się Daniel Wyszogrodzki. Posłuchajcie, jak brzmi pierwszy singiel zapowiadający to wydawnictwo "Prawie tak jak blues":

Oglądaj

Materiał na tę płytę powstał jeszcze w 2018 roku, ale wytwórnia, która zainwestowała w album wycofała się z projektu. Zespół postanowił wykupić ten materiał i w tym celu uruchomił specjalną zbiórkę na odpalprojekt.pl. Muzycy chcieli zebrać 30 tysięcy złotych i okazało się, że udało im się zdobyć nawet większe fundusze od swoich fanów. W akcję zaangażowało się 200 fanów, którzy łącznie wpłacili ponad 44 tysiące złotych.

Album Kwartetu Proforma ukaże się 5 listopada 2021, a już 29 października usłyszymy kolejny singiel "Mój tajemny świat", w którym tym razem udzielił się Roman Kostrzewski.