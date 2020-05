Kazik i "Twój ból jest lepszy niż mój" ponownie na Liście Przebojów Trójki. Już można głosować

Ścieżki muzyki i polityki od lat krzyżują się nie tylko w Polsce. Jednak protest songi szczególnie w naszym kraju mają ogromne znaczenie dla słuchaczy przyzwyczajonych do walki o wolność i nieufności do władzy. Krytyka aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w kraju to niezmiennie, od pamiętnego festiwalu w Opolu, gdzie Czesław Niemen wykonał "Dziwny jest ten świat", jeden z najbardziej nośnych tematów polskich przebojów.

Kazik wraca na Listę Przebojów Programu 3 Polskiego Radia

Jednym z naczelnych komentatorów działania władz w Polsce w muzyce rockowej jest Kazik. Wokalista zarówno w swojej solowej twórczości jak i muzyce tworzonej z Kultem, nie stroni od odniesień do polskiej polityki. Podobnie było podczas jego niedawnego powrotu z premierowym utworem "Twój ból jest lepszy niż mój", w którym muzyk komentuje wizytę Jarosława Kaczyńskiego na cmentarzu podczas pandemii.

Kazik zapewne spodziewał się komentarzy ze strony politycznych środowisk odnośnie jego nowej kompozycji, jednak na pewno nie przewidział afery, która aktualnie nie schodzi z ust całego kraju. "Twój ból jest lepszy niż mój" trafił na szczyt Listy Przebojów Programu 3 Polskiego Radia, po czym równie szybko z niej zniknął. Strony konfliktu od tamtego momentu przerzucają się argumentami i dowodami na rzekome oszustwo. Trwają protesty słuchaczy Trójki, pracowników radia oraz artystów, którzy nie godzą się na cenzurę.

W trakcie dyskusji o tym, kto kogo przekupił i co skąd usunął, czy gdzie i dlaczego bezprawnie umieścił, grupa Kult podzieliła się z fanami na Facebooku linkiem do listy Trójki. Muzycy poinformowali fanów, że kontrowersyjny utwór ponownie pojawił się w notowaniu. Tym razem kompozycja Kazika ma 4 miejsce i jest oznaczona jako nowość w zestawieniu.

Na pierwszym miejscu znajduje się "Wojownik z Miłości" Bartasa Szymoniaka, na drugim "Throw My Bones" Deep Purple, a podium zamyka The Cure z kawałkiem "It Can Never Be The Same (Live)".