Kazik miał współpracować z rapowym duetem PRO8L3M. Dlaczego pomysłu nie zrealizowano?

Kazik Staszewski, choć najbardziej znany ze swojego rockowego repertuaru, często zahacza w twórczości o inne gatunki. Muzyk miał nagrać wspólny kawałek z rapowym duetem PRO8L3M, który bije w Polsce rekordy popularności. Tak się jednak nie stało. Dlaczego?

Lider grupy Kult pojawił się w programie Bartosza Boruciaka. Głównym tematem rozmowy, której w całości możecie posłuchać na YouTubie, była solowa płyta Staszewskiego "Zaraza". Jednak przy okazji rozmowy o twórczości Kazika, słuchacze mogli dowiedzieć się co nieco na temat niedoszłej współpracy artysty z duetem PRO8L3M.

Rapowy duet PRO8L3M nagrał niedawno album "Art Brut2", który w dużej mierze nawiązuje do nostalgii słuchaczy. Na płycie pojawili się goście tacy jak Majka Jeżowska czy zespół Wanda i Banda. W utworach można znaleźć też fragment hitu "W domach z betonu" Martyny Jakubowicz. Kult i Kazik to także kawał historii polskiej muzyki, daltego nie dziwi fakt, że Staszewskiemu proponowano udział w nagraniach.

W zeszłe wakacje dostałem propozycję od grupy PRO8L3M, żeby coś tam z nimi wykonać. Nie wiedziałem co to za kapela. Nie miałem pojęcia. Wlazłem do internetu, okazało się, że to goście, którzy sprzedają hale wielkości Torwaru. Teraz już wiem. Słuchałem ich muzyki, to bardzo trance’owe, mocno psychodeliczne granie – miodzio.