Kazik szczerze o koronawirusie: Myślę, czy ten wirus to nie cud. Poczułem nawet spokój

Koronawirus nadal rozprzestrzenia się po świecie. Pandemia objęła już niemal 200 krajów. Władze próbują zatrzymać rozprzestrzenianie choroby i podejmują coraz więcej działań, aby zatrzymać ludzi w domach. W Polsce zamknięto puby, restauracje, kluby, centra handlowe oraz szkoły. Firmy w miarę możliwości umożliwiły swoim pracownikom prace zdalną. W związku z pandemią najbardziej cierpi branża turystyczna, gastronomiczna oraz rozrywkowa. Imprezy kulturalne w większości zostały odwołane lub przeniesione na inne terminy, a artyści pozostali bez źródeł dochodów.

Koncerty musiał przełożyć także rockowy zespół Kult. Jednak lider formacji widzi plusy wynikające z obecnej sytuacji panującej na świecie. Kazik Staszewski w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" opowiedział, jak wiele dobrego może zdziałać dla nas koronawirus.

Wokalista podkreślił, że w swoim codziennym pędzie zapomnieliśmy o priorytetach. Podkreślił, że dzięki obecnej sytuacji możemy poświęcić uwagę najbliższym oraz skupić się na naprawdę istotnych sprawach.

Na co dzień żyjemy, jakbyśmy mieli nie umrzeć nigdy. To Terlikowski bardzo trafnie napisał, że ludzie mają takie ciśnienie na kontrolowanie wszystkiego, że nie potrafią sobie poradzić z tym, że wirus im tę kontrolę odbiera. "

To, co się dzieje, pokazuje nam naszą małość, kruchość naszej doczesności.

Kazik przyznał również, że nie boi się zarażenia koronawirusem.

"

Siedzę w domu i kombinuję, czy ten wirus to nie cud... Poczułem nawet spokój. Dopóki to wszystko było w sferze niewiadomej, bo po kolei odwoływano, a to koncerty, a to loty samolotowe i jeszcze zamykano sklepy, to wtedy odczuwałem niepokój. "