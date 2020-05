Kazik powraca z nowym utworem. Uderzył w Jarosława Kaczyńskiego

Kazik Staszewski to jeden z najpopularniejszych rockowych wokalistów w Polsce. Muzyk jest kojarzony głównie z działalnością w zespole Kult, jednak jego muzycznych przedsięwzięć czasem aż trudno się doliczyć. Artysta współtworzył także kapele takie jak KNŻ, El DUpa czy Zuch Kazik. Oprócz tego ma na koncie też owocną karierę solową.

Kazik Staszewski w utworze "Twój ból jest lepszy niż mój”

Ostatnie studyjne wydawnictwo solowe Kazika to płyta "Silny Kazik pod wezwaniem" z 2008 roku. Krążek osiągnął w Polsce status złotej płyty i przypadł do gustu fanom muzyka. Na kolejny materiał wielbiciele samodzielnych wydawnictw artysty musieli czekać 12 lat. Album "Zaraza" ukaże się już w czerwcu 2020 roku pod barwami wytwórni SP Records.

Płytę Kazika Staszewskiego i Wojciecha Jabłońskiego zapowiada kontrowersyjny utwór "Twój ból jest lepszy niż mój”, do którego powstał także teledysk. Jak to w muzyce Staszewskiego bywa, treść utworu nawiązuje do aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce. Artysta najprawdopodobniej wziął na tapet postać Jarosława Kaczyńskiego, a dokładniej jego zachowanie podczas pandemii.

Chociaż nazwisko polityka nie pada wprost w piosence, to opisywane zdarzenia były tak szeroko komentowane w całym kraju, że nawiązanie nie pozostawia wątpliwości. Kazik najwyraźniej śpiewa o tym, jak prezes PiS odwiedził grób matki, chociaż rząd wydał jasne decyzje w sprawie zamknięcia cmentarzy na czas pandemii. Najprawdopodobniej chciał podkreślić niesprawiedliwość polityka wobec innych obywateli naszego kraju, którzy także stracili członków rodziny i też chcieliby odwiedzić ich groby.

" Józef miał ojca, żonę i syna

I tego się dnia dla nich czas ten zatrzymał

Józef nie wspomni dzisiaj dnia tego

Twój ból jest lepszy niż jego

Twój ból jest lepszy niż jego Ból ukoić możesz Ty jeden

wszyscy inni wpadli w biedę

limuzyny dwie jedna cały cmentarz Twój

lepszy niż mój "

Prosty w przekazie klip do utworu wyreżyserował Sławek Pietrzak, który jest jednocześnie autorem jego scenariusza. W teledysku wystąpił tylko Wojciech Jabłoński, współautor muzyki oraz Kazik odpowiedzialny za muzykę oraz tekst.