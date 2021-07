Kazik udaje gwiazdę disco w klipie do "Szok szok disco pop". Dyskotekowy utwór będzie hitem lata? [WIDEO]

Kult lubi zaskakiwać swoich fanów i nie boi się eksperymentować. Zespół właśnie promuje swój najnowszy album "Ostatnia płyta" i co rusz otrzymujemy kolejne widowiskowe klipy promujące single. W teledysku do "Plan zagospodarowania przestrzennego dla Białołęki" Kazik klęczał przed urzędem, zaś w wideo do "Wiara" jeden z muzyków udawał księdza, który wykrzykiwał słowa Staszewskiego z ambony. Będziecie zaskoczeni, gdy zobaczycie najnowszy klip do piosenki "Szok szok disco pop".

Kult z klipem do "Szok szok disco pop". Dyskotekowy utwór będzie hitem lata? [WIDEO]

Takiego Kultu nie znaliście. Taneczny kawałek "Szok szok disco pop" zaskoczy niejednego fana, który ceni kapelę za rockowe brzmienie. Tym razem mamy do czynienia z tanecznym kawałkiem, a w klipie muzycy udają gwiazdy disco w dyskotece. Kazik ma afro na głowie, kolorową koszulę i tańczy z dziewczynami na parkiecie. Za reżyserię odpowiada Sławek Pietrzak.

Kult ostatnio narobił sporo namieszania, gdy opublikował wpis dotyczący koncertów tylko dla zaszczepionych. Porównał taką sytuację do apartheidu i muzycy oświadczyli, że nie chcą dzielić ludzi i grać tylko dla publiczności po szczepieniach. Niektórzy pomyśleli, że artyści są przeciwni szczepieniom, ale Kazik później odniósł się do tych słów wyznając, że sam jest już zaszczepiony.