Kazik wystąpił w utworze Satori krytykującym polskie władze. Oto BeznadziejnaTV i Oddział Beznadziejnych Przypadków

Kazik Staszewski to jeden z tych muzyków, który potrafi w swoich utworach bardzo obrazowo komentować rzeczywistość. Jego mocne teksty od lat cieszą się popularnością wśród wielu pokoleń, dlatego nic dziwnego, że grupa Satori postanowiła zaprosić artystę do występu w utworze "Oddział Beznadziejnych Przypadków".

Poznańska grupa Satori stworzyła kompozycję, która nie zostawia na obecnych polskich władzach suchej nitki. Muzycy wytykają rządowi nieudolność w walce z pandemią koronawirusa, chaos oraz szkodliwość ich decyzji podejmowanych przez ostatni rok. Utwór tworzy nam przed oczami straszny obraz polskiej służby zdrowia i hipokryzji władz.

Autorzy piosenki nie oszczędzają w tekście także Telewizji Polskiej. Nazywają państwowe media "zgniłą maszyną chorej propagandy" i wytykają im nieprawidłowości. W teledysku z kolei widzimy logo stacji zamienione na "Beznadziejna TV".

Pod klipem Kazika i Satori na YouTubie roi się od entuzjastycznych komentarzy. Użytkownicy dziękują za utwór muzykom oraz za pracę służbie zdrowia. Pojawiło się nawet kilka głosów, że utwór jest niemal tak dobry jak twórczość Kazika w KNŻ.

Na SOR-ze padam i mówię jak jest

Kompletny chaos otacza mnie

Telefon dzwoni, słyszę "znowu mamy zgon"

Minister powie, jak ciężko pracuje rząd

Na trzech etatach od sześciu lat

Dzieci urosły, nie wiem kiedy, nie wiem jak

Fizjo, ratownik, lekarz, pielęgniarka

Nie chcą żyć w patologicznym świecie Jarka

Tej nocy nie miałem spać

Kroplówki odmierzają czas

Politycy już śpią

A ludzie w domach umierają

Bracia, siostry to my ochrona zdrowia

A rządzących zapraszamy do naszego pogotowia

Na oddział terapii beznadziejnych przypadków

Jeśli brak wam wyobraźni uczcie się od pięciolatków

I po co krzyczeć, nie jest tak źle

Wirus w odwrocie mówili w TVP

Zgniła maszyna chorej propagandy

Kłamstwa kosztują całe 2 miliardy

Na pierwszym froncie walczę w pocie czoła

Rządowy cwaniak oburzony woła

Że pełne gacie, że wciąż się boimy

Zdejmij ten garnitur k*rwa chodź się zamienimy

Bracia, siostry to my ochrona zdrowia

A rządzących zapraszamy do naszego pogotowia

Na oddział terapii beznadziejnych przypadków

Jeśli brak wam wyobraźni uczcie się od pięciolatków