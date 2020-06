Kazik zaprezentował nowy klip do utworu "Noże i pistolety". Znowu wywoła aferę?

Kazik Staszewski powrócił ze swoim długo wyczekiwanym przez fanów solowym materiałem z wielkim przytupem. Afera, która wytworzyła się wokół pierwszego singla artysty zapowiadającego krążek, na zawsze została wpisana w historię polskiej muzyki rockowej, a utwór "Twój ból jest lepszy niż mój" w wielu kręgach uzyskał już status protest songu.

Kazik zaprezentował klip do utworu "Noże i pistolety"

"Zaraza" ukazała się 5 czerwca 2020 roku pod barwami S.P. Records. Zanim jednak płyta trafiła do sklepów uzyskała status złotej. Wśród utworów, które znalazły się na krążku znajdziemy między innymi kawałek "Noże i pistolety".

To własnie on został wybrany jako kolejny, do którego nakręcono teledysk. Klip podobnie jak poprzedni jest minimalistyczny i brak w nim fabularyzowanych scen czy obrazkowej historii. Wideo przedstawia wyłącznie muzyków na scenie i publikę, która niepewnie bawi się podczas koncertu wyposażona w maski ochronne.

Utwór najprawdopodobniej nie wywoła kolejnej tak głośnej afery jak poprzedni singiel. Nie oznacza to jednak, że nie brakuje w nim mocnych treści. Kompozycja opowiada o buncie, wyjściu na ulicę i rewolucji, która jest nieunikniona, jeśli sytuacja w kraju się nie polepszy. W teście Kazik nazywa władzę "prostytutką" i przestrzega o konsekwencjach biedy.

" Wojsko i policja; wyczuwam w ludziach wielki gniew

Nie ma już pieniędzy a jeść się przecież zawsze chce

Handel jest wymienny gdy tylko ręka rękę rwie

Płoną barykady tłum dobrze wie czego chce "

Za scenariusz i reżyserię nagrania odpowiada Wojtek Jabłoński oraz Sławek Pietrzak. Produkcją zajęła się Ewelina Szczepanik oraz Daria Sameluk. Autorem słów jest oczywiście Kazik Staszewski. Muzykę skomponował wraz z Wojtkiem Jabłońskim, a na instrumentach klawiszowych słyszymy Kondrada Wantrycha.