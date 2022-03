To kolejny album Keitha Richardsa, który doczekał się reedycji. Co znajdziemy na tym wydawnictwie?

18 marca Keith Richards wydał limitowany super-deluxe box set swojej drugiej solowej płyty "Main Offender". Wydawnictwo zawiera między innymi nie wydane do tej pory utwory z koncertu z 1992 roku "Winos Live In London ‘92", zarejestrowanego w The Town & Country Club, Kentish Town.

Keith Richards wydał wyjątkowy box "Main Offender" z niepublikowanymi wcześniej nagraniami [POSŁUCHAJ]

Wydanie zawiera 88 stronicową książeczkę z nigdy niepublikowanymi zdjęciami, reprodukcje z m.in. odręcznie pisanymi tekstami utworów, reprint eseju z oryginalnego wydania, a także kopertę z replikami materiałów promocyjnych z trasy koncertowej (pochodzących z archiwów Keitha) oraz wiele więcej.



"Main Offender" to kolejny, po zeszłorocznym "Live At The Hollywood Palladium" i "Talk Is Cheap" z 2019 roku, album z dyskografii Keitha Richardsa, który doczekał się swojej reedycji w formie super deluxe box setu.



Album oryginalnie był wydany w 1992 roku, cztery lata po "Talk Is Cheap" i nagrany przez członków grupy X-Pensive Winos: perkusistę i wieloletniego współpracownika Steve’ego Jordan’a, gitarzystę Waddy’ego Wachtel’a, basistę Charley’a Drayton’a, klawiszowca Ivan’a Neville’a, wokalistkę Sarę Dash oraz wokalistów towarzyszących: Bernard’a Fowler’a i Babbi’ego Floyd’a.

Pośród 10 utworów, które znalazły się na płycie "Main Offender", znajdują się urzekające single: "Wicked As It Seems", "Eileen" i "Hate It When You Leave". Za produkcję albumu odpowiedzialny był sam Keith Richards oraz Waddy Wachtel i Steve Jordan. Bonusowy album z koncertem został zmiksowany i wyprodukowany przez Jordana.

Nowe wydanie albumu "Main Offender" w formule boxsetu zawiera też kolekcjonerskie pudełko - opakowanie, które jest ręcznie numerowane i stanowi reprodukcję oryginalnego wydania w postaci portretu. W środku znajduje się między innymi pięknie wydana książeczka okładkowa oraz album wytłoczony na wielokolorowym, zadymionym winylu.

Fot. materiały prasowe

Super Deluxe Box Set zawiera:

● 180g wielokolorowy zadymiony winy oraz CD ze zremasterowanym album

● Niepublikowany do tej pory koncert Winos Live In London ‘92 na 180g podwójnym winylu i CD

● Remaster wszystkich nagrań zrealizowany pod okiem oryginalnego producenta płyty i czlonka grupy & X-Pensive Winos, Steve’ego Jordan’a

● 88-stronicowa, oprawiona w skórę książeczka okładkowa z nigdy nie publikowanymi zdjęciami i ręcznie pisanymi przez Keitha tekstami

● Materiały promocyjne z trasy Main Offender: kostka do gry na gitarze, naklejka, plakat

Dostępne są również wersje: 2CD Mediabook, Limitowane wydanie z 2 czerwonym 180g winylem, 1 winyl 180 g, 1CD Digipack oraz portale streamingowe.