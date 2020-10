Keith Richards zaprezentował nowy teledysk. Nagrał go do utworu sprzed prawie 30 lat

Keith Richards wydał teledysk do utworu "Hate It When You Leave" z 1992 roku. Kawałek ponownie trafi na limitowany singiel, który gitarzysta Rolling Stones zrealizował z okazji tegorocznego Record Store Day.

Keith Richards z teledyskiem do utworu sprzed 30 lat

Record Store Day to coraz bardziej popularne, także w Polsce, święto winyli. Wówczas zostają realizowane limitowane edycje kultowych płyt lub całkiem nowe wydania, o których posiadanie walczą rzesze fanów danego artysty. Rownież Keith Richards zaangażował się w imprezę.

Keith Richards z teledyskiem do "Hate It When You Leave"

Gitarzysta The Rolling Stones wydał teledysk do utworu "Hate It When You Leave", piosenka trafi na limitowany singiel już w najbliższy weekend. Numer pojawił się w 1992 roku na albumie "Main Offender" i zostanie ponownie wydany z okazji Record Store Day.

"Hate It When You Leave" będzie dostępna jako limitowana edycja 4 tysięcy 7-calowych czerwonych winyli. Na stronie b, pojawi się utwór "Key To The Highway", który dotychczas wydano wyłącznie w japońskiej wersji albumu "Main Offender".

Jak zapowiada materiał sam Keith:

" "Hate It When You Leave" to coś zarówno dla twoich uszu, oczu jak i serca! "

Teledysk wyreżyserował Jacques Naudé, który specjalizuje się w ukazywaniu relacji między człowiekiem, a światem przyrody. Nagranie ma na celu przekazanie odbiorcy, że prostota w świecie jest najpiękniejsza, a najważniejszy w życiu jest szacunek do osób i miejsc, które kochamy, szczególnie w czasach, w których rodzina i przyjaciele są oddzieleni.

Wcześniej Naude realizował materiały wideo dla klientów takich jak Nike, Ralph Lauren, Calvin Klein, Dior, Vogue czy Wall Street Journal.