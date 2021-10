Kerry King narzeka, że Slayer za wcześnie poszedł na emeryturę. Muzyk się nudzi

57-letni gitarzysta niedawno odniósł się do decyzji swojego zespołu o tym, by przejść na emeryturę. Muzyk nie jest za bardzo szczęśliwy z tego powodu.

Kerry King już się nudzi. Slayer poszedł na emeryturę za wcześnie

Niedawno swoje 30. urodziny obchodził zespół Machine Head. Z tej okazji wielu artystów złożyło życzenia Robbowi Flynnowi i spółce - wśród nich był Kerry King, dla którego to wydarzenie zaowocowało czasem na wspominki.

Jak słyszymy z ust gitarzysty Slayera:

Czas na pogratulowanie moim przyjaciołom w Machine Head! Podobno już 30 lat jesteście na scenie, co jest bardzo dużym osiągnięciem. Nie za dużo zespołów potrafi przetrwać tyle czasu. Nam się udało, ale potem postanowiliśmy za wcześnie przejść na emeryturę. Je*ać nas. Je*ać mnie. K*rewsko nienawidzę faktu, że już nie gramy.

Kerry King wrócił jednak szybko do samego Machine Head, które było dla gitarzysty "jedynym zespołem", który "kiedykolwiek poprosił o to, by dla nich otwierali". Slayer zabrał grupę na trasę w 1994 roku, kiedy MH wydało swój debiutancki krążek "Burn My Eyes", zawierający takie klasyki, jak "Block", "Old", "A Thousend Lies", czy oczywiście "Davidian".

Slayer zagrał swój ostatni koncert w listopadzie 2019 roku w The Forum w Los Angeles. Od tamtego czasu muzycy grupy raczej milczeli, aczkolwiek perkusista Paul Bostaph w 2020 roku wyjawił w rozmowie z Riff Crew, że coś kombinują z Kerrym Kingiem. Nowa muzyka brzmi jednocześnie jak Slayer, ale nim nie jest - muzyk wyjaśnił, że King ma pewien określony styl, z którym nie zamierza walczyć.

Na temat tej sprawy wypowiedział się nawet Kerry King, który w rozmowie z Dean Guitars zapowiedział:

Mam naprawdę ogromnego farta do riffów w 2020 roku. Może to dlatego, że nigdzie nie wychodzę, ale riffy przychodziły mi do głowy same. Aż nie mogę się doczekać właściwej pracy, kiedy będę wybierał moje ulubione rzeczy z tego, co napisałem. A to są dobre rzeczy, więc te 11-12 kawałków to będzie niezła rzeźnia.

Poniżej możecie zobaczyć urodzinowy filmik dla Machine Head (Kerry King pojawia się koło 1:30):