Kerry King pracuje nad solowym materiałem: "Brzmi jak Slayer"

Slayer zakończył swoją działalność w 2019 roku i można było się spodziewać, że muzycy nie spoczną na laurach. Kerry King już od jakiegoś czasu mówił, że ma sporo materiału, ale przez pandemię jego solowy projekt ciągle odkładany był na bok. Muzyk w wywiadzie dla Metal Hammera zdradził, że nowy materiał brzmi oczywiście jak Slayer i już niedługo usłyszymy nowy materiał.

W wywiadzie Kerry King wyznał:

Znacie mnie, więc wiecie, jak to wszystko będzie brzmieć. Zagrałem jedną piosenkę kumplowi i powiedziałem: "Jeśli napisałem w ciągu ostatnich kilku lat coś, co brzmi jak Slayer, to jest właśnie to". Odpowiedział: "Brzmi to tak, że mogłoby pochodzić z dowolnej płyty Slayera".