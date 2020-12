Kevin Bacon wystąpił dla swoich... kóz. Wykonał cover hitu Radiohead [WIDEO]

Dla wielu z nas zwierzęta to członkowie rodziny. Kupujemy im prezenty na święta, dbamy o wygodne posłanie, smaczne jedzenie, a czasem nawet je ubieramy. Chociaż najbliższa więź zwykle wytwarza się między właścicielami, a kotami czy psami, to jak widać na przykładzie Kevina Bacona, zatracić można się też w relacji ze zwierzakami hodowlanymi.

Kevin Bacon zagrał cover "Creep" Radiohead swoim kozom

Aktor od kilku miesięcy dba o rozrywkę swoich... kóz. Koronawirus pozbawił nas możliwości uczestnictwa w koncertach, jednak zwierzaki Bacona raczej nie byłyby mile widziane na żadnej z hal czy stadionów nawet w "normalnych" czasach. Mężczyzna się tym nie przejmuje i sam chwyta za gitarę.

Kevin Bacon jest właścicielem dwóch uroczych kóz. Macon i Louie najwyraźniej są fanami muzyki, a aktor zagrał już dla nich utwór "Thinkin Bout You" Franka Oceana, "Don't Worry Baby" The Beach Boys czy "What's up" 4 Non Blondes. Swoje popisy przed zwierzakami, filmowiec zamieszcza w internecie.

Kavin Bacon i jego #GoatSongs

Tym razem gwiazda "Footloose" opublikowała rockowy cover w ramach swojej serii opatrzonej hasztagiem #GoatSongs. Kozią piosenką został wielki hit Radiohead z 1992 roku - "Creep". Bacon wykonał piosenkę na gitarze akustycznej w swojej stodole. Podczas gry jedna z kóz wesoło skacze wokół aktora i podgryza jego flanelową koszulę. Istna sielanka.

Bacon podpisał swój występ: