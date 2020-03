Keyboardzista Bon Jovi poinformował, że ma koronawirusa

David Bryan z Bon Jovi wyjawił, że jest zarażony koronawirusem. Weteran rocka podzielił się informacją w sobotę 21 marca na swoim Instagramie. Na szczęście muzyk "codziennie czuje się coraz lepiej".

Keyboardzista Bon Jovi ma koronawirusa

Wraz z Jonem Bon Jovim i perkusistą Tico Torresem, Bryan jest jednym z trzech oryginalnych członków zespołu, który powstał w 1983 roku. W poście na Instagramie David Bryan napisał:

" Właśnie otrzymałem wyniki testów i okazało się, że zaraziłem się koronawirusem. Przez ostatni tydzień czułem się tragicznie, ale czuję się coraz lepiej. Nie bójcie się! To jest grypa, a nie plaga. Byłem na kwarantannie od tygodnia i będę jeszcze przez kolejny tydzień. A kiedy poczuję się lepiej, to pójdę na jeszcze jeden test, by sprawdzić, czy jestem wolny od tego paskudnego wirusa. Proszę, pomagajcie sobie nawzajem. To się niedługo skończy, ale tylko z pomocą każdego Amerykanina! "

Muzyk poza karierą z zespołem Bon Jovi jest również uznanym kompozytorem - pracował bowiem nad broadwayowymi musicalami "Memphis" oraz "Diana". Ten drugi miał mieć oficjalne otwarcie 31 marca 2020 roku, ale koronawirus pokrzyżował plany twórców.

Natomiast Bon Jovi ma wydać nowy album "Bon Jovi: 2020" już 15 maja 2020 roku. Jednak zanim do tego dojdzie, to życzymy Davidowi Bryanowi rychłego powrotu do zdrowia.