Kid Rock wyjawił, że Donald Trump radził się go, co zrobić z Koreą Północną i ISIS

Kid Rock pomagał Trumpowi w radzeniu sobie z ISIS

Ritchie niedawno był gościem znanego prawicowego dziennikarza Tuckera Carlsona z Fox News, któremu opowiedział bardzo ciekawe przygody ze swojego życia. Najciekawszy był fragment, w którym Kid Rock przypomniał o swojej wizycie w Białym Domu, kiedy wraz z Sarą Palin i Tedem Nugentem zostali ugoszczeni przez Donalda Trumpa.

Rock wyjaśnił, że był z nim w momencie, kiedy "Trump zakończył kalifat":

Trump chciał wysłać tweeta. Chyba mogę o tym powiedzieć. Teraz będę parafrazował, ale to brzmiało mniej więcej tak: "Jeśli kiedykolwiek dołączyłeś do kalifatu albo próbowałeś to zrobić, to niedługo znajdą cię martwego". Zapytał mnie, co o tym sądzę i powiedziałem, że sam bym lepiej tego nie ujął. No ale niestety potem musieli go trochę ugrzecznić i zrobić wersję bardziej "politycznie poprawną".

Na tym jednak jego "doradztwo" się nie skończyło. Ritchie niedługo potem dodał, że panowie dyskutowali również na temat Korei Północnej. Bob jednak całkiem szybko się zreflektował i stwierdził, że raczej nie powinien się wypowiadać na ten temat:

Patrzyliśmy też na różne mapy i pomyślałem wtedy: "Czy ja powinienem wiedzieć rzeczy na temat tego g*wna?". Przecież ja tylko śpiewam piosenki z przekleństwami. Ten mnie się nagle pyta, co powinien zrobić z Koreą Północną. Ja na niego tylko popatrzyłem i powiedziałem: "Co? Przecież nie jestem wykwalifikowany, żeby na to odpowiedzieć".

Rock wyjaśnił również, że chociaż politycznie i fiskalnie jest mu bliżej do Republikanów, to w sprawach społecznych jest raczej pośrodku. Artysta wyjaśnił, że chociaż nie do końca przepada za aborcją, to jako mężczyzna nie jest w stanie powiedzieć kobiecie, co ma robić ze swoim ciałem. Dodał też, że jako wyświęcony minister nie cieszy się z perspektywy udzielania ślubów gejom i lesbijkom, ale nie jest też temu przeciwny.

Poniżej możecie zobaczyć pełną rozmowę Kid Rocka z Tuckerem Carlsonem: