Kiedy Corey Taylor odejdzie ze Slipknota? Muzyk odpowiedział na pytanie w wywiadzie

Koncerty, uwielbienie milionów fanów na całym świecie, trasy po wszystkich zakątkach ziemi - to tylko kilka zalet bycia gwiazdą rocka. Jednak także życie popularnych muzyków ma swoje minusy. Po kilkunastu czy kilkudziesięciu latach na scenie można mieć jej dość.

Corey Taylor gra w Slipknocie od 1997 roku. Od czasu dołączenia do zamaskowanych metalowców mijają 23 lata. Czy wokalista ma dosyć życia w trasie? Chciałby zrobić sobie przerwę od grania, a może całkiem z niego zrezygnować? A może postawić na karierę solową?

Na te trudne pytania musiał odpowiedzieć lider Slipknot podczas jednego z ostatnich wywiadów dla SiriusXM. Taylor zapytany, kiedy postanowi opuścić zespół powiedział:

"

To bardzo dobre pytanie. A szczera odpowiedź na nie brzmi: nie wiem. Dlatego, że staram się zachować zdrowie i trzeźwość. Wciąż lubię muzykę ekstremalną, jak zawsze.

Zawsze powtarzałem, że kiedy tylko zacznę robić to z innych powodów niż pasja, to będzie czas, żeby to skończyć. Dlatego zawsze podążałem za tym, co mnie jara i interesuje. Nigdy nie pozwoliłem sobie nagiąć zasad dla pieniędzy czy sławy. Nie mogę powiedzieć, że jestem z tego dumny - po prostu taki jestem. "