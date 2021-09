Kiedy nowy album Metalliki? Lars Ulrich miażdży nadzieję fanów

Ulrich zdradził w styczniu 2021 roku, że proces nagrywania nowego albumu rusza się "w tempie lodowca". Niedawno pogadał z Eddiem Trunkiem w ramach programu Trunk Nation, gdzie zdradził, że chociaż grupa trochę przyspieszyła tempa, to jednak o nowym albumie jeszcze nie można mówić.

Jak czytamy w transkrypcji rozmowy (za Blabbermouth):

James Hetfield był nieco bardziej optymistycznie nastawiony wobec przyszłości. Niedawno rozmawiał z dziennikarzami programu Town Hall na SiriusXM, gdzie wyznał, że napisał mnóstwo nowego materiału:

Nie chce brzmieć jak buc, bo wiem ile osób cierpi z powodu koronawirusa... Gdzie mieszkam, ludzie utrzymują się z usług. No i oczywiście muzyka to branża usługowa - wszystko ucierpiało. My jesteśmy zespołem koncertowym, zawsze byliśmy. Jak nie jesteś w trasie, to piszesz muzykę. Dlatego skoro nie jesteśmy w tracie, zacząłem pisać muzykę. Mam mnóstwo materiału. I wiem doskonale, że większość muzyków na świecie zrobiła to samo.